Morto sotto propria auto in Alto Adige

Incendio in casa - Morto ex calciatore : mondo del calcio sotto shock [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, Incendio scoppiato nell’abitazione di Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena. Nel dettaglio è stato attaccato da un Incendio mentre dormiva, secondo alcune notizie forse a causa di una coperta elettrica. Zanetti ha cercato di mettersi al riparo ma ha perso i sensi prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da altre persone all’esterno. L’ex calciatore ...

Empoli - tunisino Morto durante l'arresto. Polizia sotto accusa : "Aveva mani e piedi legati" : Un tunisino di 32 anni è morto ieri sera per infarto durante un fermo di Polizia in un money transfer a Empoli (Firenze). Sulla dinamica dei fatti la procura ha aperto un'indagine. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe entrato nel negozio e avrebbe tentato di cambiare una banconota. Di fron

Incidenti : scontro in A8 nel varesotto - Morto un automobilista : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Una persona è deceduta poco dopo le 7 di stamattina, in seguito a un incidente automobilistico sulla A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Solbiate e Castronno, nel varesotto. Lo scontro, avvenuto nella corsia in direzione di Varese, ha coinvolto un'auto e un mezzo

Calcio sotto shock : è Morto Phil Masinga - aveva 49 anni : Il centravanti sudafricano, ex Bari e Salernitana, è scomparso prematuramente. Secondo i media locali era malato da tempo...

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - Morto senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...

Valdisotto. Denis Romedi Morto per le esalazioni di monossido di carbonio : Tragedia a Valdisotto (Sondrio). Denis Romedi, 21 anni, studente universitario del luogo, ha perso la vita per le esalazioni di

Brusnengo sotto choc per Omar - Morto nell'incidente - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Senza categoria > Brusnengo sotto choc per ...

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala Morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Ancona - Morto giovane migrante aggrappato sotto un Tir : Il ragazzo non aveva documenti, forse è di origine afghana: è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato travolto dalle ruote del mezzo pesante, appena sbarcato in porto

Padova - Daniele Morto a 17 anni sotto i ferri : identificati medici e infermieri presenti : La procura Padovana sta procedendo all’identificazione di tutti i componenti dell’équipe che ha operato Daniele Zanon, il ragazzo di 17 anni morto per emorragia dopo un intervento per la rimozione di due barre ortopediche al torace. L’inchiesta, al momento senza indagati, è aperta per omicidio colposo.Continua a leggere