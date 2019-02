LIVE Ciclocross | Mondiali 2019 in DIRETTA | Mathieu van der Poel e Wout van Aert si

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Sanne Cant al comando della gara femminile - cade Brand - lontane le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : in tre al comando della gara femminile - Brand prova la fuga - lontane le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita la gara femminile - subito olandesi in testa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...