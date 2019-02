L' Inter perde con il Bologna e la Rete si scatena

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Inter - caos totale! I nomi in cinese sono la cosa più chiara in campo : Spalletti cambia e perde (ancora) - il Bologna ringrazia : Inter sconfitta a San Siro dal Bologna. Spalletti ripropone le ali ma resta ancora senza vittorie nel 2019: Nainggolan e Perisic tradiscono la fiducia dell’allenatore, il Bologna torna alla vittoria dopo 15 partite Dopo il triplice fischio dell’arbitro, seguono tutti quelli più rumorosi e assordanti di San Siro. L’ultima immagine la dice lunga: Spalletti impietrito con lo sguardo fisso nel vuoto. L’Inter perde in casa contro il Bologna per ...

L’Inter perde in casa 1-0 col Bologna di Mihajlovic : Un punto in quattro partite L’Inter di Spalletti è in caduta libera. Un punto in quattro partite in campionato. Non vince dal 26 dicembre, quando sconfisse il Napoli per 1-0. Da allora ha perso in casa contro l’Empoli, pareggiato col Sassuolo, perso a Torino col Torino e stasera è stata sconfitta in casa dal Bologna di Mihajlovic (appena subentrato a Inzaghi) squadra terzultima in classifica. A questo va aggiunta anche ...

L'Inter non vuole perdere Radu : due opzioni con il Genoa : L'Inter non vuole perdere il controllo del cartellino di Ionut Radu . Secondo il Corriere dello Sport il club nerazzurro ha un riscatto fissato a 12 milioni in estate o 16 l'estate successiva, ma sta pensando di riscattarlo subito e lasciarlo in prestito a Genova fino all'estate 2020.

L’Inter gioca male e perde : ora il Milan è a 5 punti : Brutta domenica per i nerazzurri. Il Torino batte l’Inter 1-0 all’Olimpico con un gol del difensore Izzo. Nel primo tempo

Toro : Mazzarri recupera Baselli per l'Inter - ma perde Parigini : Un recupero importante per Walter Mazzarri: Daniele Baselli è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il peggio è alle spalle per la mezzala granata ferma dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina ...

Forlì - a 88 anni si innamora di un 25enne : perde 100mila euro e la figlia la fa Interdire : La love story tra una 88enne e un ragazzo di 25 è finita nell'aula del tribunale di Forlì, dopo che la donna ha perso nel giro di poco tempo circa 100mila euro dei suoi risparmi. A denunciare i fatti è stata la figlia dell'ultraottantenne. Nei guai è finito anche un medico psichiatra con l'accusa di falso ideologico per aver certificato la lucidità dell'anziana.Continua a leggere

Serie A Inter - Icardi perde l'aereo : niente allenamento : MILANO - Contrattempo per il capitano dell' Inter Mauro Icardi al ritorno dall' Argentina . La cancellazione di un volo ha fatto saltare una coincidenza e costretto l'attaccante nerazzurro a ritardare ...

Donna gravemente ferita. Ragazzo perde braccio : ustioni - ricoveri - Interventi d'urgenza nella notte della follia di Capodanno : Feriti, ustionati, ricoverati e operati con urgenza. Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno anche quest'anno racconta anche qualche follia di troppo. D'altra parte sono stati 658 gli interventi ...

L'InterVISTA/ Colli Lanzi - Gi Group - : il Decreto dignità fa perdere tutti - ma daremo sicurezza ai lavoratori : Nel 2018 Gi Group ha celebrato i primi 20 anni di attività rafforzando il ruolo di "provider" globale con una gamma sempre più diversificata di soluzioni Hr

Empoli-Inter - probabili formazioni : Iachini perde Di Lorenzo e Krunic : EMPOLI INTER probabili formazioni – Brutte notizie per Iachini e per Spalletti, che perdono per squalifica i titolari Di Lorenzo, Krunic e Brozovic. I toscani sono reduci dal brutto ko subito a Torino con i granata, 3-0 il finale. L’Inter, invece, arriva dall’esaltante vittoria di San Siro contro il Napoli che ha però lasciato strascichi […] L'articolo Empoli-Inter, probabili formazioni: Iachini perde Di Lorenzo e Krunic ...

Riforma del Coni - Malagò : “Ogni cosa cambiata in peggio. Lo sport italiano perderà autorevolezza Internazionale” : Nella Riforma del Coni “non c’è una cosa cambiata in meglio, solo in peggio” e per questo “diventerà un boomerang tremendo” perché “alla nostra base questa cosa non è piaciuta e non piacerà mai“. Giovanni Malagò torna a criticare la Riforma del Comitato olimpico voluta dal governo Lega-M5s: “All’inizio – ha detto in un’intervista all’Adnkronos – mi sono quasi sentito male. ...

Inter - Spalletti ammette : “potevamo anche perderla - ma abbiamo vinto con merito. Nainggolan? Le regole vanno rispettate” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria sul Napoli, soffermandosi anche sul caso Nainggolan Una vittoria che vale tantissimo, tre punti pesantissimi per l’Inter che stende il Napoli grazie al gol nel recupero di Lautaro Martinez. I nerazzurri si avvicinano così al secondo posto, riducendo il gap proprio dagli azzurri e sognando un sorpasso che, fino a qualche settimana fa, sembrava ...

Inter - Moratti : "Icardi non possiamo perderlo - spero si risolva tutto" : "Il rinnovo di Icardi ? spero che rimanga all'Inter perché è il più determinante e non possiamo perderlo. Credo e spero si risolva tutto". Parole dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti a ...