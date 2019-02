Genoa vicino alla vittoria con il Sassuolo

Genoa - Preziosi è scatenato : Sanabria in arrivo - Pjaca è più vicino : Pressing su Pjaca e Sanabria vicino , cronaca di una giornata col Genoa al centro del mercato nel giorno della cessione di Piatek al Milan. Preziosi fa una delle migliori plusvalenza della sua presidenza e si mette subito al lavoro per ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Milan - Piatek sempre più vicino ai rossoneri : Leonardo tratta con il Genoa : Milan Piatek – La tratta tiva tra il Milan e il Genoa per Piatek continua ad oltranza. Sebbene pochi giorni fa, la dirigenza rossoblù, non volesse vendere i propri gioielli, adesso Preziosi e Perinetti stanno tentennando davanti alla ricca offerta del Milan . La fattibilità dell’affare è legata al futuro di Gonzalo Higuain. Non potrebbe essere altrimenti, numeri […] L'articolo Milan , Piatek sempre più vicino ai rossoneri : Leonardo ...

Calciomercato Genoa - Krunic dell'Empoli è più vicino : asse con la Juve per Zurkowski : Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici. Krunic ...