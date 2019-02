Genoa | Bessa | ' Mercato finito | ora concentriamoci con i nuovi per migliorare'

Genoa Milan - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Bessa e Paquetà sfiorano il gol! : Diretta Genoa Milan , streaming video e tv: archiviata la sconfitta di Supercoppa, i rossoneri riprendono la marcia in Serie A.

Genoa - Bessa : 'Prandelli ci sta trasmettendo la sua idea' : Daniel Bessa , centrocampista del Genoa , ha parlato a Sky Sport prima della gara con l'Atalanta: 'Abbiamo avuto due settimane per lavorare insieme al mister, ci sta trasmettendo la sua idea. A tratti a Roma l'abbiamo già fatto, speriamo oggi di fare un passo ...

Serie A Genoa - Bessa suona la carica : «Il pubblico in casa ci darà la spinta» : GENOVA - " La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite ". Daniel Bessa torna sul momento del suo Genoa , consapevole del bisogno dei tre punti. A Marassi, sabato, ...

DIRETTA Genoa ENTELLA / Risultato live 1-1 - streaming Rai : Juric manda in campo Pandev e Bessa! - IlSussidiario.net : DIRETTA GENOA ENTELLA: info streaming video e tv del match, in programma oggi 6 dicembre 2018 per la Coppa Italia, 4turno.