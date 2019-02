Animali | Costa | “Lupi e orsi non si toccano | pronto il Piano lupo”

meteoweb.eu

: RT @bios_fa: @SergioCosta_min @Mov5Stelle Proteggere gli animali dall'arroganza dell'uomo é un dovere morale, forza Ministro Costa! - arcocielo : RT @bios_fa: @SergioCosta_min @Mov5Stelle Proteggere gli animali dall'arroganza dell'uomo é un dovere morale, forza Ministro Costa! - bios_fa : @SergioCosta_min @Mov5Stelle Proteggere gli animali dall'arroganza dell'uomo é un dovere morale, forza Ministro Costa! -

(Di domenica 3 febbraio 2019) “Come ho sempre detto i #lupi e gli #non siil #Lupo che in questi giorni ho condiviso anche con i presidenti delle Province autonome di #Trento e #Bolzano. 23 punti per gestire la convivenza e mitigarne gli effetti senza abbattimenti”. Csì il ministro dell’Ambiente Sergioin un tweet.In un post sul proprio profilo Facebook, il ministro ribadisce: “L’ho sempre detto e lo ripeto: lupi enon si uccidono” e spiega piu’ ampiamente: “Sto tornando da due intensi giorni in Trentino Alto Adige, dove ho voluto incontrare i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Non e’ un mistero che abbiamo posizioni lontane, ma non per questo inconciliabili.E’ proprio questo il lavoro della politica. Un punto deve restare fermo: lupi enon si ...