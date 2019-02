Piena del Cecina | salvata la donna dispersa | era in una tenda

Maltempo - donna salvata dalla Piena del Cecina : era in tenda : Una ucraina, senza fissa dimora, che risultava dispersa durante la piena del fiume Cecina, a seguito di ricerche mirate e’ stata ritrovata in buono stato di salute all’interno di una tenda grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco il cui personale l’ha avvistata dall’alto. Una accurata perlustrazione aerea ha individuato, seminascosta in un canneto, la tenda, quindi da terra personale della ...

Ondata di Piena del Reno - 6 carabinieri in ospedale e 280 persone abbandonano casa : Sei carabinieri della compagnia di Bologna-Borgo Panigale sono stati ricoverati negli ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell'ipotermia. Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino, e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume ...

Ondata di Piena del Reno - 6 carabinieri in ospedale : Erano intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume Reno. Sembrava che il livello dell'acqua si stesse abbassando ma, a un tratto, è traacquacimato all'...

Maltempo - Piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo : ondata di Piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo : la Piena del fiume Cecina allaga le campagne nel Livornese : Dalle prime ore di stamani è in corso, da parte del personale dei vigili del fuoco, il monitoraggio della piena del fiume Cecina, originata dalle intense e perduranti precipitazioni verificatesi nel relativo bacino. Al momento vengono segnalati allagamenti in zone non abitate sia nella provincia di Pisa (zona a monte della Steccaia) che in alcune zone golenari come a Magona. Per il monitoraggio della situazione e’ stato istituito, da parte ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità rossa per la Piena degli affluenti del Po : Allerta rossa per la piena degli affluenti del Po in Emilia–Romagna. “Nella giornata di sabato 2 febbraio si prevedono precipitazioni irregolari. Deboli in pianura, deboli-moderate lungo i rilievi appenninici che puntualmente potranno risultare anche elevate sulle aree di crinale con valori compresi 30 e 50 mm. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sopra quota 1300 m sui rilievi centro-occidentali e sopra quota 1800 m sui ...

Acqua alta a Venezia - esonda il Sarno - Piena del Serchio : Il fenomeno dell'Acqua alta ha interessato, nella notte, il centro storico di Venezia raggiungendo i 111 cm d'altezza sul medio mare. Era prevista una marea di 120 ma l'allentarsi del vento di ...

Caso Diciotti - Conte : “Mi assumo la Piena responsabilità politica della decisione” : Il premier Conte ha detto che sulla vicenda della nave Diciotti si assume "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto", perché se il governo avesse perseguito una condotta illegittima sarebbe intervenuto. Poi ha aggiunto: "Non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare sulla vicenda Diciotti. Sono in conflitto d'interesse, essendo il responsabile della gestione della vicenda".Continua a leggere

Manovra - Durigon : "Si va nella direzione della Piena occupazione" : "La piena occupazione resta certamente una delle questioni centrali per lo sviluppo e il rilancio di tutto il Paese e il benessere dei cittadini. Il governo lo ha ben chiaro, tanto che nella Manovra ...

Keller - il Sandokan dell'Adriatico era un Fiume in Piena : Fiume, settembre 1919 - dicembre 1920: la stagione dello slancio verso le stelle. Alcuni ranghi dell'esercito sono in ribellione e capitanati dal Vate Gabriele D'Annunzio, occupano la città dalmata di ...

Pontili - il TAR ha riconosciuto Piena legittimità all'azione del Comune - ma la Soprintendenza insiste mentre la questione è allo studio del ... : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

La Compagnia del Cigno stroncata da musicisti veri - per il Conservatorio di Padova è “Piena di stereotipi” : Gli ascolti l'hanno decisamente premiata sia per la prima che per la seconda puntata, col debutto del 7 gennaio a quasi sei milioni di spettatori, ma nonostante i dati auditel entusiasmanti La Compagnia del Cigno viene stroncata da chi le dinamiche di un Conservatorio vero le conosce e le vive ogni giorno. La polemica è stata sollevata dal Conservatorio di Padova, che ha sentito l'esigenza di diffondere un comunicato per prendere le distanze, ...

La compagnia del Cigno - il Conservatorio di Padova stronca la serie di Rai1 : “Piena di stereotipi e contraffazioni della realtà” : “La compagnia del Cigno” ha conquistato tutti. Tranne il Conservatorio di Padova, che ha stroncato la mini serie di Ivan Cotroneo, accusandola di “spendere soldi pubblici per diffondere stereotipi“. “Il Conservatorio di Padova prende opportunamente distanza da ‘La compagnia del Cigno‘ trasmesso dalla Radio Televisione Italiana a partire dal 7 gennaio 2019″, si legge in un messaggio pubblicato sulla ...