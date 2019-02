Ondata di piena del Reno | 6 carabinieri in ospedale e 280 persone abbandonano casa

ilfogliettone

: #Maltempo: ondata di piena sui carabinieri, 6 feriti. Erano impegnati in operazione di soccorso nel Bolognese… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: ondata di piena sui carabinieri, 6 feriti. Erano impegnati in operazione di soccorso nel Bolognese… - Corriere : Sei carabinieri travolti dalla piena del Reno a Bologna. Salvati dall’elicottero Video - zazoomnews : Ondata di piena del Reno 6 carabinieri in ospedale - #Ondata #piena #carabinieri #ospedale -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Seidella compagnia di Bologna-Borgo Panigale sono stati ricoverati negli ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell'ipotermia. Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia deidi Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino, e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume.Sembrava che il livello dell'acqua si stesse abbassando ma, a un tratto, è tracimato all'altezza di Trebbo, inondando la strada. Secondo la Protezione civile dell'Emilia-Romagna, in cinque ore la rottura dell'argine del fiumetra Castel Maggiore e Argelato, nel Bolognese, ha provocato la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua, con una portata di 80 metri cubi al secondo. Il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di ...