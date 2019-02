Lazio | Immobile scatenato a Formello | tuffo di testa nella pozzanghera

Immobile : "La Lazio ha meritato" : 'La squadra ha meritato, è successa questa cosa del rigore. Se c'era una squadra che doveva vincere era la Lazio'. Così Ciro Immobile, dai microfoni Rai, dopo la fine di Inter-Lazio. 'Ci metto il ...

Lazio - Immobile : "Qualificazione meritata - ora la rivincita col Milan" : La Lazio fa festa nella notte di San Siro, battendo l'Inter ai calci di rigore e prendendosi la semifinale di Coppa Italia. Sulla qualificazione non poteva mancare il timbro di Ciro Immobile: suo il ...

Inter-Lazio 0-1 La Diretta Immobile segna il vantaggio : La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi punta tutto su Immobile : La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due...

LIVE Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Icardi-Immobile - bomber a confronto. Super sfida a San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. Il Milan aspetta di conoscere la sua rivale in semifinale: sarà derby contro i rivali nerazzurri oppure ancora una sfida con i biancocelesti come lo scorso anno. Quella di oggi è comunque una sfida molto importante per entrambe le squadre: l’Inter deve uscire dalla crisi e si affida ad un Mauro Icardi alla ...

Inter-Lazio : Icardi sfida Immobile - chi vince trova il Milan in semifinale : Ultimo quarto di finale in Coppa Italia: stasera è di scena a San Siro Inter-Lazio. Chi vince troverà il Milan in semifinale. Ecco le ultime sulle due squadre. I VIDEO DI GAZZETTA TV qui inter - ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter e Lazio in cerca del riscatto dopo le delusioni in campionato. Sfida tra Icardi e Immobile per la semifinale : Non è certamente un periodo semplice per Inter e Lazio, le due formazioni che si affronteranno domani sera nell’ultimo quarto di finale in programma per la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. La vincente dell’incontro accederà alla semifinale e se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha superato il Napoli ...

Calciomercato - i cinesi del Dalian su Immobile e Belotti : Lazio e Torino provano a resistere : Il club cinese ha presentato un’offerta sia alla Lazio che al Torino per Immobile e Belotti, ricevendo un secco no da entrambe L’ombra della Cina sulla Serie A, in particolare in ambito Calciomercato. Il Dalian infatti prova a fare la spesa in Italia, bussando alla porta di Lazio e Torino per Ciro Immobile e Andrea Belotti. Fabio Ferrari/LaPresse I due attaccanti sono finiti nel mirino del club asiatico, pronto a mettere sul ...

Inter-Lazio - probabili formazioni : Icardi e Immobile dal 1' minuto : INTER LAZIO probabili formazioni – Come ormai accade da qualche anno a questo parte l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia. Come gia’ negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Da domani, martedì 29 gennaio, a […] L'articolo Inter-Lazio, probabili formazioni: Icardi e Immobile dal 1′ ...

Lazio - Immobile : 'Pronti a ripartire'. Acerbi : 'Testa all'Inter' : 'Siamo pronti a ripartire'. Parola di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si abbatte dopo la sconfitta con la Juventus per 2-1. 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto - scrive il bomber su ...

Lazio-Juve - Jessica Immobile e Georgina Rodriguez : "Ma wags a chi?" : E poi le loro dediche social, quelle non lasciano spazio a dubbi: "Faccio fatica a spiegare al mondo quanto ti amo", scrive il bomber sul suo Instagram. Ma lei replica messaggio dopo messaggio: "Non ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Luis Alberto - Correa e Immobile : Lazio e Juventus si affrontano nel posticipo della domenica sera all'Olimpico in una partita di enorme importanza soprattutto per i ragazzi di Simone Inzaghi: mentre gli ospiti, infatti, guidano...

Lazio-Juventus : Immobile guida l'assalto - CR7 cerca il gol per Georgina : Serata di gala all'Olimpico, che si prepara ad ospitare Lazio-Juventus. Un posticipo da cui passano punti importanti, vuoi per ribadire la supremazia in vetta o per mandare un messaggio alle ...

Lazio - Immobile : "Juve fortissima. Ma domenica si può fare..." : domenica c'è la Juve e per la Lazio arriva un altro banco di prova difficilissimo dopo quello di Napoli. Ma la squadra biancoceleste vuole giocarsi le sue chance. A sostenerlo è uno dei suoi uomini ...