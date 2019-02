Firenze | chiede cedrata e gli servono detersivo | 34enne in ospedale

Firenze - chiede una cedrata al bar ma gli servono del detersivo : grave 34enne : Un 34enne della provincia di Firenze è finito in ospedale dopo che in un bar di Barberino Val di Pesa gli è stato servito del detersivo al posto della cedrata che aveva chiesto: il contenitore della sostanza tossica è stato sequestrato anche con l'impiego dei militari del NAS.Continua a leggere

Firenze - un innocente ha passato 22 anni in carcere : ora chiede 66 milioni : Ha scontato in carcere 22 anni da innocente. Adesso chiede allo Stato un risarcimento di oltre 66 milioni di euro . Protagonista della storia è Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo , Firenze, , ...