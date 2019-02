Federica Panicucci furiosa | “Mi dissocio!” La sua denuncia

Mattino 5 - Federica Panicucci e la difesa senza precedenti della D'Urso : "Vergognati - violento" : Federica Panicucci difende Barbara D'Urso. La conduttrice di Mattino 5 si scaglia contro il concorrente dell'Isola dei famosi che ha insultato Carmelita con parole volgari a sfondo sessuale. "Questo John si è reso protagonista di insulti indicibili e sessisti nei confronti di Barbara d’Urso. Poi in

Barbara d’Urso difesa da Federica Panicucci a Mattino 5 : “È grave” : Mattino Cinque: Federica Panicucci dalla parte di Barbara d’Urso John Vitale è stato aspramente criticato oggi a Mattino 5. Federica Panicucci ha difeso Barbara d’Urso dopo le offese subite, su facebook, dal concorrente di Saranno Isolani. Ieri Alessia Marcuzzi ha criticato i commenti offensivi del naufrago sulla sua pagina facebook, mandandolo direttamente al televoto con una misura disciplinare. Federica Panicucci nella seconda ...

Mattino 5 : Federica Panicucci fa un appello a Gigi D’Alessio : Federica Panicucci parla di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a Mattino 5 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano ad essere al centro del gossip. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio alla coppia di artisti. La conduttrice di Canale5 ha voluto lanciare un appello, commentando: “Gigi sposala! Dai vogliamo i fiori d’arancio!”. I due cantanti, dopo la crisi dello scorso anno, sono tornati ...

Mattino 5 - Matteo Salvini a Federica Panicucci : "La Francia sottrae ricchezza all'Africa" : "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano". Matteo Salvini, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ribadisce che non consentirà ai barconi delle Ong di attraccare nei porti italiani: "Gli immigrati si salvano, come ha fatto la guardia cost

ENRICA BONACCORTI - MATTINO5/ 'Ho tradito tre volte - è terapeutico!' : Federica Panicucci 'Sei troppo moderna' : ENRICA BONACCORTI a MATTINO5, La rivelazione shock della conduttrice: 'Ho tradito tre volte, è terapeutico!'. Ecco cosa ha confidato

È successo in TV – 16 gennaio 2011 : Federica Panicucci sostituisce Barbara d'Urso a Domenica Cinque (VIDEO) : Oggi il nostro viaggio nel tempo si ferma su un ulteriore punto di svolta della Domenica pomeriggio televisiva. No, non parliamo dell'inizio di Buona Domenica, tanto meno della sua fine, bensì di un arrivo in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo della stagione televisiva 2010/2011, stagione di stallo in cui sia Rai e Mediaset trovano più ombre che luci.E' Domenica 16 gennaio 2011, alle 14:00 circa su Canale 5 va in onda la nuova stagione di ...

Barbara d'Urso e Federica Panicucci siglano la pace dietro le quinte? : Che sia "leggenda metropolitana" come disse l'una o "Invenzioni di certe lingue lunghe" come affermò l'altra, Federica Panicucci e Barbara d'Urso negli ultimi 10 anni non hanno dato segni di affiatamento né sul lavoro e tanto meno nell'ambito personale.Ma come mai questa lontananza? Tutto nacque quando la bionda conduttrice si impossessò di due programmi precedentemente presenziati dalla d'Urso (Mattino cinque e Domenica cinque nel 2010), ...