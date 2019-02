Calcio in tv | sabato sera con la Juve

Sabato si torna a Milano : si parli di Calcio - Calcio e basta : Prologo torna la “Serie A”, torna il Napoli , resta in tribuna Koulibaly, come se niente fosse successo, come se a niente sia valsa la cronaca, la riflessione, e le prese di posizione presunte o tali dei giorni scorsi. Koulibaly ancora squalificato e facciamo come se niente sia successo. Ma sì. Tra acciacchi, squalifiche e cose varie, Ancelotti fa del suo meglio per mettere in scena la migliore versione possibile del Napoli, impegnato, sulle ...

Calcio in tv : le partite di sabato : Per quanto riguarda la Premier League spicca alle 18,30 su Sky Sport Football il derby Arsenal-Chelsea, telecronaca di Massimo Marianella con Lorenzo Minotti seconda voce. Completano il sabato '...

Calcio in tv : sabato di Coppa Italia : Il lungo sabato di Premier League su Sky Sport Football si apre in studio alle 13 con Federica Lodi padrona di casa, alle 13,30 appuntamento da Londra per West Ham-Arsenal raccontata da Paolo ...

Calcio - domani sabato derby tra Cannara Bastia : Cannara " Una giornata di festa per tutto il Calcio regionale. sabato 12 gennaio alle 14.30 allo stadio Spoletini di Cannara si disputerà il derby della 21° giornata di serie D, girone E, che vedrà ...

Il desolante fallimento del Boxing Day all'italiana : un morto - razzismo e polemiche. Ma il Calcio non si ferma : sabato di nuovo in campo : Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varese morto negli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di polemiche. È il lascito della prima giornata di campionato nel Boxing Day, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio : Calderoli - fatti San Siro gravità inaudita - sabato niente partite : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Un morto, quattro accoltellati, altri feriti e viste le immagini degli scontri poteva andare anche peggio. Quanto accaduto ieri a Milano, ma anche quanto accaduto dentro lo stadio di San Siro con gli inaccettabili cori e fischi contro Koulibaly, è di una gravità inaudi

Calcio - Gravina : "Sabato serie A gioca" : 15.32 Il Calcio ha deciso di non fermarsi dopo la morte di un tifoso interista in occasione di Inter-Napoli e gli ululati razzisti durante la partita. "Sabato in serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente, alla Lega di serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti". Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky ...