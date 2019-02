Tav | Di Stefano | M5s | | ' Basta chiacchiere | non si farà'

Tav - Salvini a Chiomonte : 'Si vada avanti' - Ma Di Stefano - M5s - : 'Basta chiacchiere - non si farà' : ... il tunnel c'è" - Il ministro però torna ad auspicare che "la politica completi questa incredibile ed eccezionale opera pubblica, di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo, perché di ...