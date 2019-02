Parte bene l' Mtb Euromotor Team Ragusa

PIANI DI ZONA SALUTE - Grande Partecipazione al primo dei quattro incontri dedicati a 'Salute e benessere per i cittadini' : Urban center: vademecum per aiutare le famiglie con persone non autosufficienti 31-01-2019 / Giorno per giorno "Un mio familiare non è autosufficiente: come posso aiutarlo? mi aiutate ?" - I Servizi ...

BTp - il 2019 Parte bene ma quanto ancora può scendere lo spread? : Sempre che - precisa - non ci sia turbolenza politica o una recessione. Se sul primo fronte l'appuntamento chiave sarà quello delle elezioni europee sul secondo saranno i dati macro la variabile da ...

BTp - il 2019 Parte bene ma quanto ancora può scendere lo spread? : Secondo Hsbc il differenziale può scendere a quota 200 entro la fine dell’anno. Per Vontobel il tasso del decennale, attualmente al 2,6%, può arrivare al 2,2 per cento. Il contesto di politica monetaria è favorevole ma pesano ancora l’incognita politica e il rischio di una recessione...

Borsa Europa Parte bene - Londra +0 - 5% : ANSA, - MILANO, 30 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente hanno aperto la seduta in genere leggermente positivi: Londra sale dello 0,5%, Parigi segna in avvio un aumento dello 0,3% mentre ...

Tennis - Australian Open : Nadal Parte bene - la Sharapova convince : Si è aperta nel segno di Rafa Nadal l'edizione numero 107 dell'Australian Open, iniziato questa notte, come da tradizione, da Melbourne Park. Lo spagnolo, al rientro ufficiale dopo oltre 4 mesi di ...

Passalacqua Parte bene ma affonda a Venezia. Il finale è disastroso : Duccio Gennaro Reyer Venezia-Passalacqua Ragusa: 72-60 , 16-23, 39-35, 58-41, Reyer Venezia: Anderson 7, Bestagno, Carangelo 7, De Pretto 3, Steinberga 27; Kacerik 10, Gorini 8, Carangelo 7, Gulich 10 ...

Oroscopo lunedì 14 gennaio : Parte bene la settimana per Bilancia e Acquario - giù Scorpione : L'Oroscopo del giorno 14 gennaio 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, l'Astrologia annuncia un giorno splendido di prossimo arrivo. A goderne appieno, però, solo due segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A pesare in modo considerevole, l'ingresso della Luna in Toro, ben propensa a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo ...

Short track - Europei 2019 : l’Italia Parte con il piede giusto. Bene Valcepina e Dotti : Buon inizio per l’Italia agli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht. E’ stata una mattina positiva per i colori azzurri nelle qualificazioni dei 500m e 1500m. Martina Valcepina comincia subito nel modo giusto, vincendo la sua batteria nei 500m davanti alla britannica Kathryn Thomson e alla francese Tifany Huot Marchand e passando dunque ai quarti di finale. Si qualificano anche Arianna Sighel e Cecilia Maffei, ...

Oroscopo del giorno 12 gennaio : Parte bene il week-end per Capricorno e Pesci : L'Oroscopo del giorno 12 gennaio è disponibile per essere consultato. L'astrologia applicata alla giornata di sabato è pronta a spianare la strada a coloro in attesa di sapere come potrebbe presentarsi la partenza di questo nuovo week-end. In primo piano, come al solito, la classifica stelline quotidiana con le previsioni su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo subito in grande stile mettendo in evidenza qualche ...

Wall Street Parte bene in attesa accordo USA-Cina : Wall Street apre le contrattazioni in rialzo per il quarto giorno consecutiv o, scommettendo su un accordo per il commercio fra USA e Cina . Le trattative a Pechino sono state prolungate per un altro ...

Diretta/ Dakar 2019 - streaming video e tv : Loeb presto in testa - Parte bene Porem - 2tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video tv della 2tappa della corsa rallystica più dura al mondo. Oggi 8 gennaio si va da Pisco a San Juan de Marcona.

Paolo Bonolis Parte bene : ottimi ascolti per Avanti un Altro : Paolo Bonolis, ottimo esordio per la nuova stagione di Avanti un Altro Da lunedì 7 gennaio Gerry Scotti ha lasciato il posto nella fascia preserale a Paolo Bonolis, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. La prima puntata della nuova stagione di Avanti un Altro ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati 4.436.000 telespettatori, pari al 21% di share a guardare il gioco a premi, mentre il segmento Avanti il Primo ha ottenuto ...

Stagione sciistica Parte bene : +6% afflusso rispetto a media 5 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" Parte bene M5s batte la Lega alle europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.