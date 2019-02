Navigator a risposta multipla

huffingtonpost

: In molti si stanno chiedendo cosa siano i #Navigator Esistono? Sono relai? Si possono incontrare per strada o nel b… - zenopacciani : In molti si stanno chiedendo cosa siano i #Navigator Esistono? Sono relai? Si possono incontrare per strada o nel b… - paologlc : RT @ItinerariL: La selezione e contrattualizzazione dei #navigator da parte di #Anpal Servizi: interrogazione a risposta immediata di W.Riz… - Robertaforever6 : @AErmellino @Mov5Stelle oggi sono andata al centro per l'impiego, all'ufficio postale, al caf. La risposta comune d… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Lo scoglio da oltrepassare per diventaresarà un test a. Il famoso quiz a crocette, articolato su diverse materie, è l'opzione considerata al momento più sicura, e soprattutto più veloce, per portare subito in porto i 6.000 prossimi tutor dei percettori del reddito di cittadinanza.Il ritmo dei lavori sul bando con cui Anpal Servizi dovrà selezionare i– che verranno poi assunti con un contratto di collaborazione di due anni e un compenso che oscilla tra i 1.600-1.700 euro netti al mese (circa 30.000 lordi annui) – è frenetico, e gli scambi tra Regioni ed enti centrali sono continui.La fase, sebbene sia molto avanzata, è ancora quella della costruzione del bando. Alcuni passaggi chiave, però, si chiuderanno solo a valle del fondamentale accordo con le Regioni che, se tutto va ...