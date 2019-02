Il fuorionda del premier Conte su Salvini che imbarazza il governo

Barbara D'Urso fuorionda osé : le veline le palpano il seno alla consegna del tapiro : Barbara D'Urso si rende come sempre protagonista di molti scoop. Proprio nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, la donna ha dato spettacolo durante un fuorionda molto particolare e piccante. Le veline di Striscia la notizia hanno, improvvisamente, fatto "irruzione" nello studio Mediaset per consegnarle alla presentatrice un tapiro social. Le due ragazze, però. hanno approfittato del momento goliardico per palpare il seno e il ...