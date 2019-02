Il cuore del maratoneta è più a rischio a causa di una proteina

Oren resta direttore dell'Arena di Verona : 'Un posto speciale nel mio cuore' : Rinnovata a Daniel Oren la nomina a direttore musicale dell'Arena Opera Festival 2019. Il maestro israeliano festeggia così i suoi 35 anni di solida collaborazione con l'Arena di Verona dirigendo il ...

Il Volo : "Più della vittoria conta il cuore" : ... un'esperienza che ci ha molto arricchito umanamente, perché quei nostri soldati sono degli eroi che contribuiscono a rendere il mondo migliore". Avete un curriculum straordinario per i vostri 25 ...

Ora gli Orsetti del cuore hanno un’astronave : Nulla può sfuggire all’ondata revival che caratterizza questi ultimi anni, nemmeno delle coloratissime icone degli anni Ottanta come gli Orsetti del cuore. Nati nel 1981 come personaggi dei biglietti di auguri, divenuti poi dei peluche, sono infine sbarcati in televisione con dei buffi cartoni animati in cui questi personaggi color pastello sparavano arcobaleni dai teneri simboli che portavano sul petto. Ora gli stessi orsacchiotti ...

Paura in Calabria : scossa di terremoto nel cuore della notte - magnitudo 3.1 : I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 3.51, sono stati Cariati e Terravecchia (Cosenza). Non si segnalano feriti, né danni.Continua a leggere

Juventus - Caceres : 'Questa è la maglia del mio cuore' : Nel primo pomeriggio, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Martin Caceres. L'uruguaiano è tornato a Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Adesso il difensore è pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per dare una mano alla Juve. Per Martin Caceres questo è il terzo ritorno alla Juve visto che ha già vestito questa maglia nel 2009/2010 e poi dal 2012 al 2016. Dunque, la Vecchia Signora è nel cuore e il ...

Juventus - Caceres non sta nella pelle : “questa è la mia maglia del cuore - non c’è due senza tre” : Il difensore uruguaiano ha parlato dopo l’ufficialità, esprimendo le proprie sensazioni in vista di questa seconda parte di stagione “Sono molto contento di ritrovare questo ambiente, è sempre stata casa mia. Quando ho ricevuto la proposta di tornare a vestire questa maglia ho ripensato agli anni trascorsi qui. Questa è stata la maglia del mio cuore”. Martin Caceres torna alla Juventus per la terza volta e non nasconde ...

L'importanza del cuore : il segreto della magia dietro Kingdom Hearts - articolo : Sarà capitato a tutti i fan della saga di trovarsi di fronte a qualcuno che etichettava la produzione di Square-Enix come "quel gioco in cui ci sono Pippo e Paperino" o ancora "roba per bambini", ma la verità è che Kingdom Hearts esercita un'attrazione magnetica sulla fanbase, trascinandola all'interno di un vortice fatto di emozioni uniche, ricordi indelebili e improbabili speculazioni. Rapisce l'attenzione dei giocatori per poi liberarla in un ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : la foto nel cuore della notte che infiamma il web : Francesco Monte e Giulia Salemi felici e innamorati: la foto nel cuore della notte che infiamma il web Francesco Monte e Giulia Salemi, al di là delle perplessità che molti sembravano avere su di loro al Grande Fratello Vip, stanno dimostrando oggi di essere intenzionati a fare sul serio con il loro rapporto di coppia. […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: la foto nel cuore della notte che infiamma il web proviene da Gossip e Tv.

Ghemon - mai vista la sua fidanzata? Ecco chi ha rubato il cuore del rapper : Nel 2005 entrò a far parte dei Soulville, avvicinandosi al mondo del conscious rap. Nel 2007, dopo due anni che molto hanno influito sul suo stile, decise di tentare la carriera solista. Il 24 ...

Sci alpino – Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : “avevo la gioia nel cuore” [VIDEO] : Splendido secondo posto per Sofia Goggia al suo rientro in gara: l’azzurra seconda nel SuperG di Garmisch. Le emozioni della campionessa olimpica Sofia Goggia si gode il secondo posto nel superG di Garmisch. La bergamasca, al debutto stagionale in Coppa del mondo, è salita subito sul podio. AFP/LaPresse “Sono stata molto contenta – spiega -, avevo la gioia nel cuore di poter essere qui, di poter fare le prove e di poter ...

Il cuore granata batte al Filadelfia per celebrare il capitano Mazzola : Il cuore batte al Filadelfia. Il cuore granata di Valentino Mazzola a cent'anni dalla nascita e di tanti tifosi arrivati nel tempio del Toro per celebrare il capitano per eccellenza della storia del ...