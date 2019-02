Davide Lippi | ' Il Milan ha fatto un super colpo per il futuro | talento vero'

Davide Lippi AGGREDITO E MINACCIATO DI MORTE A MILANO/ "Ho capito subito che volevano il mio orologio" : DAVIDE LIPPI AGGREDITO a MILANO. Il figlio dell'ex CT della Nazionale, Marcello, picchiato e MINACCIATO di MORTE sotto casa sua da tre rapinatori.

Le bombe di Davide Lippi : “il valzer di allenatori e lo scambio Higuain-Morata” : Il calciomercato sta per entrare nel vivo, importanti novità in arrivo ma una situazione delicata è anche quella che riguarda il valzer di allenatori, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte del procuratore sportivo Davide Lippi in un’intervista al Corriere dello Sport. “Secondo me Antonio Conte – ha dichiarato – andrà ad allenare il Real Madrid con Pochettino che lascerà il Tottenham a fine ...