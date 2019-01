The Batman uscirà il 25 giugno 2021 | Ben Affleck non interpreterà Bruce Wayne

The Batman : le riprese inizieranno a novembre 2019? : The Batman, il nuovo film dedicato al pipistrello, sembrerebbe avere una data di inizio riprese dopo tantissimi rumors a riguardo, parliamo di novembre 2019 come ipotetica data ed infatti Warner Bros. e DC sembrerebbero aver preso una decisione dopo anni di silenzio a riguardo. Sarà sempre Matt Reeves ad occuparsi del film come regista ma purtroppo secondo L’Hollywood Reporter ad interpretare il protagonista non sarà Ben Affleck, ma per ...