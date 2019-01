Salvini | processo per il caso Diciotti sarebbe un' invasione di campo

Diciotti - Salvini : "Processo sarebbe invasione di campo" : Avevo avvertito la sera prima della lettera al 'Corriere della Sera' la presidenza del Consiglio e il vicepremier Di Maio ". Lo rivela il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a 'Porta a ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Il processo sarebbe un'invasione di campo' - : Il vicepremier torna sulla richiesta di autorizzazione a procedere: quello nei confronti della nave fu un "atto politico che rifarei". Poi avverte il M5s: "Ognuno voti secondo coscienza", ma "chi ...

Salvini-Diciotti : «Il processo? Un'invasione di campo». E sulla Tav : «L'Italia non resti isolata» : «Ne prenderemo uno. Sono contento, problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha dato i suoi frutti: otto Paesi europei si faranno carico di questi migranti»». Ha commentato così l'esito ...

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Migranti - Salvini : 'Ho difeso i confini del Paese - processo sarebbe invasione di campo' : 'Ho difeso i confini di questo Paese, l'ho fatto e lo continuerò a fare'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a 'Porta a Porta'. 'Stiamo verificando con ministro delle ...

Migranti - Salvini : «Ho difeso i confini del Paese - processo sarebbe invasione di campo» : «Ho difeso i confini di questo Paese, l'ho fatto e lo continuerò a fare». Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a «Porta a Porta»....

Sondaggi - il 57% degli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fiducia nel governo al 43% : Per il 57% degli italiani, il Senato dovrebbe negare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ad essere favorevole al processo al ministro dell’Interno è invece il 38% delle persone intervistate da Emg Acqua. Il Sondaggio dell’istituto – realizzato il 29 gennaio – è stato presentato ad Agorà su Rai 3. Per il leader della Lega è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di autorizzazione a ...

Processo a Salvini - Sibilia (M5S) : "Voteremo sì". Fedriga (Lega) : "Si ridiscute tutto" : I tentennamenti di ieri del Movimento 5 Stelle sul voto per l'autorizzazione a procedere contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembrano già acqua passata. Se ieri i pentastellati avevano espresso qualche dubbio, anticipando forse un voto in supporto di Salvini, oggi la situazione è cambiata. Alessandro Di Battista ha confermato che il Movimento 5 Stelle voterà "sì all'autorizzazione a procedere" e lo ha ribadito anche il deputato ...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

M5S lacerato sul processo a Salvini. L'area Fico in pressing per il Sì : "Niente scudi o il Movimento è finito" : Il Movimento 5 stelle naviga in acque agitate sul caso Diciotti. Votare Sì o No all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è una decisione che porta con sé conseguenze politiche rilevanti dentro il Movimento. Lo chiariscono alcune interviste sui quotidiani oggi in edicola, che mostrano le preoccupazioni degli ortodossi, L'area che fa capo a Roberto Fico, sul mancato rispetto dei principi base dell'azione politica ...

Processo Salvini - Di Maio e i timori sul gruppo : 'In Aula ci giochiamo tutto' : Dunque la diplomazia deve lavorare: serve la politica. Sapendo che i tempi saranno lunghi. 'E questo - come si è sfogato Di Maio - è il mese più complicato per il nostro futuro'. La retromarcia ...

Processo a Salvini - M5S spaccati sul no : E' durato un'ora il primo tempo del caso Diciotti sul palcoscenico della Giunta per le immunità del Senato. Si riprenderà mercoledì prossimo: sette giorni è il tempo concesso al ministro dell'Interno ...