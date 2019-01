Salvini in Val di Susa | i No Tav preparano la protesta

Valentina Vignali svela a Matteo Salvini come aumentare i suoi followers : L'ultima domanda sorge spontanea: 'Se lei entrasse in politica, crede che quei due milioni di follower la voterebbero?' le chiedono. Lei risponde senza esitazione che sì, crede che i voti non le ...

Valentina Vignali : Salvini deve lavorare sul suo lato B : Dopo Valentina Nappi , un'altra Valentina si rivolge in pochi giorni al Ministro Salvini , questa volta però non per accusarlo di violenza, piuttosto per dargli consigli sui social. La Valentina di ...

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Lo spavaldo Matteo Salvini - che ora scappa dal processo : In pratica Salvini è convinto di avere agito secondo l'interesse pubblico ma si è dimenticato di spiegarcelo, metterlo nero su bianco su qualche carta bollata e l'ha compresso in qualche bilioso tweet convinto che ora si possa fare così. Ma c'è di più: Salvini difendendosi dal processo piuttosto che nel processo dimostra che il suo sforzo di sembrare uno di noi è una mirabile farsa. Tra l'altro riporta ai fasti del berlusconismo per cui la ...

Migranti : 'Valutare se Salvini è responsabile di sequestro' - ecco esposto Procura del Pd : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Chiediamo alla Signoria vostra di volere procedere ad accertamenti urgenti per valutare se la procedura posta in essere dalle autorità italiane sia legittima e in linea con la normativa nazionale, comunitaria e internazionale, o se la condotta del ministro dell'Intern

Diciotti : Salvini - processo non va fatto. M5s ora valuta : Cambio di linea per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sul caso della nave Diciotti in una lunga lettera al 'Corriere della sera' spiega di aver agito 'nell'interesse' e perciò chiede che ...

Diciotti : Salvini - processo non va fatto. M5s valuta : Cambio di linea per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sul caso della nave Diciotti in una lunga lettera al 'Corriere della sera' spiega di aver agito 'nell'interesse' e perciò chiede che ...

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Caso Diciotti - Salvini : "Invasione di campo di giudici di sinistra" | "Sea Watch? Stiamo valutando se denunciarli" : Il vicepremier sta pensando a una denuncia contro la Sea Watch per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'Olanda risponde all'Italia: "Non prenderemo quei migranti"

Processo Catania - la mossa del cavallo di Salvini : L'indole era di urlare "processatemi" al Tribunale di Catania, rinunciando all'immunità, con la certezza di avere l'assoluzione piena di fronte al "tribunale del popolo", inteso come opinione pubblica che vuole vedere bloccate non una, ma dieci, cento Diciotti. E di incassare un plebiscito. Però c'è più di un motivo se la notte ha portato consiglio, rispetto agli sfoghi del giorno prima. Perché in politica ...

Salvini : Tribunale Ministri - 'obbligo salvare vite prevale su norme anti immigrazione' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - "L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono

Morgan difende Baglioni e il suo Festival di Sanremo : “Salvini dovrebbe approfondire De André” : Morgan difende Baglioni e le sue scelte da direttore artistico del Festival di Sanremo 2019. difende inoltre il punto di vista dell'artista sui migranti, che ha sempre sostenuto in modo attivo anche attraverso le edizioni del Festival O'Scià che a Lampedusa ha coinvolto centinaia di cantanti italiani. Volto all'accoglienza dei migranti, Baglioni non ha mai nascosto il suo punto di vista, emerso di recente anche nel corso della conferenza ...

Il nuovo vangelo secondo Matteo Salvini : la legalità vale solo per gli altri : ra che tocca a lui subire la richiesta a procedere del Tribunale dei Ministri improvvisamente la legge diventa un inghippo di poco valore, da disdegnare come se fosse un inciampo. Dice di non avere paura. E sfugge allora perché dovrebbero avere paura tutti quei sindaci che continuano e continueranno a difendere la dignità e l'umanità e la sicurezza delle persone, italiane e non.Continua a leggere

Varoufakis a Tgcom24 : 'Salvini? E' diventato forte perché l'Europa ha sottovalutato la crisi' : Ecco la risposta dell'ex ministro dell'economia di Atene. " Juncker sta finendo il suo mandato, sta uscendo dalla storia, come tanti ipocriti politici burocrati ha fatto un sacco di danni all'Europa .