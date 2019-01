Roma | tifosi contestano la squadra al rientro a Trigoria

Roma - notte durissima : tifosi contestano la squadra : Neanche dieci mesi fa la Roma veniva accolta da centinaia di persone in festa a Trigoria, euforici dopo il trionfo contro il Barcellona. La notte scorsa, invece, dopo la disfatta contro la Fiorentina, ...

Roma contestata dai tifosi a Trigoria : ANSA, - Roma, 31 GEN - Dopo il pesantissimo ko per 7-1 con la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia, la Roma è tornata in città ieri in tarda serata in pullman e a Trigoria ha trovato ad attenderla ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

Roma : Di Francesco - Monchi e i giocatori nel mirino dei tifosi : La frase più triste, forse, è anche la più elegante. La scrive su Instagram un malinconico Simone, che ammette: 'Più che lupi, siamo chihuahua'. Benvenuti al nuovo psicodramma dell'universo Romanista, ...

I tifosi della Roma contro la madre di Zaniolo : niente Grande Fratello per Francesca Costa - la mamma-Wags fa marcia indietro : La mamma di Nicolò Zaniolo al Grande Fratello? Francesca Costa prima conferma la sua intenzione, poi smentisce per non oscurare il figlio: la marcia indietro della madre-wags Un’intervista della mamma di Nicolò Zaniolo ha allarmato i tifosi giallorossi. Francesca Costa, giovane madre del talentuoso calciatore della Roma, ha infatti riferito al quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di essere interessata alla partecipazione ad un ...

Roma - ingresso “ritardato” per i tifosi della curva Sud : la società chiede lumi alla Questura : Roma, la curva Sud quest’oggi è entrata all’Olimpico con un notevole ritardo a causa di controlli molto approfonditi La Roma ha chiesto chiarimenti alla Questura per capire il motivo del ritardato ingresso dei tifosi nella curva Sud dell’Olimpico in occasione del match odierno contro il Torino. Lo ha rivelato, ai microfoni di Roma Tv, il dg giallorosso Mauro Baldissoni. “Ci siamo chiesti il perché di evidenti buchi ...

Calcio : ancora vergogna a Roma! Volantini antisemiti da parte dei tifosi giallorossi : Roma si macchia ancora una volta di un episodio che con la rivalità calcistica non centra davvero nulla. Lo scorso anno ci furono le foto dei tifosi della Lazio di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, mentre adesso è arrivata la “risposta” da parte di quelli della Roma. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni Volantini con messaggi antisemiti a firma di alcuni gruppi romanisti proprio di quella zona. ...

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

Guerriglia urbana a Roma : “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti” - ci sono degli arresti : Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto ...

Guerriglia a Roma - tifosi laziali lanciano sassi e bombe carta contro poliziotti : Scene di Guerriglia urbana questa notte a Roma, piazza della Libertà. Un gruppo di tifosi ultras della Lazio, durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio ha lanciato sassi, bombe carta e ...