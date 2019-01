Perché dire no ai clandestini non è populismo

Sea Watch spiega Perché la nave non si è diretta in Tunisia. Procura : “Non ha commesso reati : Secondo la Procura di Siracusa, che ha acquisito gli atti e ha aperto un'inchiesta, come atto dovuto, nella decisione di non attraccare in Tunisia nonostante le indicazioni giunte dall'Olanda, viste le condizioni meteo marine, il comandante della Sea Watch 3 non avrebbe commesso alcun reato, scegliendo una rotta che riteneva più sicuro.Continua a leggere

Domenica In - Mara Venier e il crollo in diretta con Giampiero Galeazzi. Parla lei : Perché è 'fuggita' : 'Mi sono emozionata molto perché Giampiero Galeazzi è nel mio cuore'. Mara Venier , il giorno dopo la puntata ad alto tasso emotivo di Domenica In , commenta così con l'agenzia Ansa il nuovo incontro ...

Domenica In - Mara Venier e il crollo in diretta con Giampiero Galeazzi. Parla lei : Perché è "fuggita" : "Mi sono emozionata molto perché Giampiero Galeazzi è nel mio cuore". Mara Venier, il giorno dopo la puntata ad alto tasso emotivo di Domenica In, commenta così con l'agenzia Ansa il nuovo incontro con il giornalista sportivo Rai, suo grande amico e da tempo alle prese con gravi problemi di salute l

Cosa è la direttiva Ue sul copyright e Perché può essere pericolosa. La posizione di Citynews : Le nuove norme, nate per tutelare editori e copyright, se scritte male possono sconvolgere la rete per come la conosciamo

Spazio - il direttore di Roscosmos : “La NASA spieghi Perché non posso entrare in USA” : Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, ha chiesto alla NASA di chiarire per quale motivo gli sia stato negato l’ingresso negli Stati Uniti in vista del viaggio in programma a febbraio. “Sono pronto a ricevere Jim Bridenstine, capo della NASA, in Russia. Dobbiamo discutere come convivere con questa situazione“, ha dichiarato Rogozin all’agenzia Tass. La scorsa settimana Bridenstine ha ...

Perché è importante (dis)obbedire alla legge : Che cos’è una legge? E Perché bisogna obbedirle? alla prima domanda verrebbe fatto di rispondere che una legge è una legge, ben prima che “la legge è la legge”. alla seconda domanda, di conseguenza, si risponderà che occorre obbedire a una legge Perché “una legge è una legge”. Insomma, una tautologia. alla domanda si risponde con un avvitamento circolare. Michel de Montaigne descriveva questo come il fondamento mistico della legge: le leggi ...

Lotteria Italia 2019 in tv - Perché i biglietti vincenti non si estraggono più in diretta? : Senza l'estrazione in diretta tv dei biglietti vincenti, la Lotteria Italia in tv non ha più pathos, diciamocelo. I bussolotti che ruotano, la discesa della pallina, la voce del funzionario che scandisce lettere e cifre, la composizione della sequenza ufficiale e l'attesa per sapere se e dove il biglietto era stato venduto hanno per anni scandito gli speciali tv della Lotteria Italia. Attesa, ansia, fibrillazione, gestiti con sapienza ...

Matteo Salvini - Perché è lui il politico dell'anno : su cosa non può tradire adesso : Mettetela pure come volete, ma Salvini è in Italia l' uomo politico dell' anno. Ha saputo con pazienza e senza rotture laceranti trasformare un partito che sembrava in via di estinzione, in un partito nazionale, ma non nazionalistico, un partito «sovranista» che oggi ormai occupa il centro della vit

Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità : La lezione del 4-4-2 Napoli-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di Ancelotti. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del Napoli, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco ...

Marco Carta avrebbe rivelato “i nomi dei cantanti gay non ancora dichiarati” ma lui si infuria : “Perché dire balle?” : “Marco Carta rivela i nomi dei cantanti gay ancora non dichiarati“, un articolo con protagonista il ragazzo cagliaritano impegnato a fare outing a molti suoi colleghi: da Marco Mengoni, a Paolo Meneguzzi fino a Michele Bravi. Una notizia che in poche ore era iniziata a circolare sui social e che ha suscitato la reazione furiosa dell’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo che non avrebbe mai rilasciato ...

Vita in diretta - Francesca Fialdini e la domanda "irrispettosa" : "Perché continuate?" - spettatori in rivolta : Critiche su Francesca Fialdini per una domanda a La Vita in diretta. In collegamento con Catania per parlare del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale nella notte tra 25 e 26 dicembre, provocando molti danni e grande paura, la conduttrice del programma pomeridiano di Raiuno in coppia con Tib

Vita in diretta - Francesca Fialdini e la domanda 'irrispettosa' : 'Perché continuate?' - spettatori in rivolta : Critiche su Francesca Fialdini per una domanda a La Vita in diretta . In collegamento con Catania per parlare del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale nella notte tra 25 e 26 dicembre, ...

Gatwick - avvistati droni : aeroporto chiuso. Chiamato l’esercito. Ministro Difesa : “Non possiamo dire Perché” : L’avvistamento di due droni, che nella notte hanno sorvolato le piste di decollo e atterraggio, ha paralizzato l’aeroporto. Almeno fino alle 23 di questa sera tutti i voli sono sospesi allo scalo londinese di Gatwick, l’ottavo scalo più frequentato in Europa, e decine di migliaia di persone restano così bloccate pochi giorni prima di Natale. I voli in partenza sono stati fermati e quelli in arrivo destinati su altri scali, tra cui ...

Un aereo partito da Seattle e diretto a Dallas è dovuto tornare indietro Perché a bordo era rimasto un cuore umano : Un aereo della Southwest Airlines partito da Seattle e diretto a Dallas è dovuto tornare indietro tre ore dopo il decollo perché a bordo era rimasto un cuore umano. L’organo era arrivato a Seattle dalla California, dove era stato trattato