huffingtonpost

: Obiezione, vostro onore - HuffPostItalia : Obiezione, vostro onore - uelapastela : @threedayscobain HAHAHAHHAHAHAHAHAAH OBIEZIONE VOSTRO SIGNORE - conmentis : @Libero_official Domanda: Conoscete una belva che sappia menare con una bastone di scopa? Risposta: no. l'avvocat… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) A inizio anno ci fu il caso dei sindaci disobbedienti rispetto al decreto sicurezza. E ora, che nelle strade iniziano a vedersi gli effetti del decreto sicurezza, ci saranno forse altre disobbedienze, altre resistenze, possibili obiezioni di coscienza.Si può dar riparo a un clandestino? Si può assistere inermi alla via crucis di persone che pare non abbiano alcun luogo al mondo dove poter stare senza aizzare questioni di gravità politica? Già il pacchetto sicurezza del 2009 aveva sollevato una serie di questioni poi irrisolte o poco chiare, sia sotto il profilo pratico (il reato di clandestinità è difficile da punire, si può dare una multa salata a chi non ha i soldi?) sia sotto il profilo morale (si può ospitare un povero straniero senza casa? Pare di sì, secondo la Corte di cassazione).Sia col Pacchetto sicurezza sia ...