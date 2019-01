La rete unica Wind Tre fa progressi ed è presente in 22 città italiane

rete unica - Open Fiber pronta a investire con Tim/ Audizione alla Camera : ma dubbi degli azionisti su fusione : Rete unica, Open Fiber pronta a investire con Tim. Audizione alla Camera sul 5G: il presidente Bassanini: 'azionisti di Tim al momento non allineati...'

Open Fiber - Bassanini : "Sulla rete unica con Tim decidono gli azionisti" : ... aveva affermato anche ieri Bassanini commentando la posizione favorevole espressa a riguardo dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Certamente " ha aggiunto il presidente di Open Fiber " si ...

Tim - Elliott spinge per la rete unica con Open Fiber : Interviene anche l'AgCom a complicare i rapporti tra i due litigiosissimi soci di Tim Vivendi e Elliott. Ieri il fondo Usa, guidato da Paul Singer, foto,, ha fatto sapere che 'è auspicabile convocare ...

Tim - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - "La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

Tim - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - 'La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

Finto prete celebra messa nelle case - vescovo ammonisce i suoi seguaci : 'Saranno scomunicati' : Indossa gli abiti religiosi e l'anello episcopale all'anulare destro. Raduna fedeli in diverse case private. Una volta lì predica e, addirittura, arriva a celebrare messa. Impartisce benedizioni. Una ...

Di Maio : è ora di una rete autostradale europea con tariffa unica : Roma, 14 gen., askanews, - 'Conclusa la procedura amministrativa' sul ponte Morandi 'dobbiamo parlare di rete autostradale europea che ha una tariffa unica, deve sparire il casello. Posso usare un ...

Scomunica contro le gonne corte - replica della giovane al prete : 'Lei offende tutte le donne' : La replica piccata al parroco è affidata ai social: ' Caro don Alberto , queste gambe me le ha donate il suo Dio, e il Dio di cui mi hanno tanto raccontato sono certa che non si sentirebbe offeso a ...

Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini/ Don Paolo Farinella scomunica Ministro : "Gesù migrante" - IlSussidiario.net : Prete di Genova, Don Paolo Farinella chiude chiesa per Natale in obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini: 'Gesù era il migrante dei migranti'

Palermo - prete scomunicato si scaglia contro la Chiesa : 'Sono un profeta - Bergoglio non è il Papa' : "Posso tranquillamente definirmi un profeta. Sono stato chiamato dalla Provvidenza a smascherare questa falsa Chiesa". Esordisce così Alessandro Minutella , ex sacerdote della Chiesa di San Giovanni ...

Prete scomunicato attacca la Chiesa : "Io sono un profeta - Bergoglio non è il Papa" : Intervista ad Alessandro Minutella che, ridotto allo stato laicale, ha anche "creato" un ordine di suore.

Dl Fisco - ok aula Senato a emendamento per rete unica Tim-Open Fiber : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tim-Open Fiber - il governo punta alla rete pubblica unica e nazionale : L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento al decreto fiscale, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber. Finora si era parlato di un’infrastruttura con una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti. Ma in nessun testo era comparso l’aggettivo «pubblica», che potrebbe preludere al controllo di Cassa depositi e prestiti...