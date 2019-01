Isola dei famosi 2019 - Taylor Mega : ‘Ho avuto problemi di tossicodipendenza’ : “Ho avuto problemi di tossicodipendenza“. Taylor Mega spiazza tutti e durante un confessionale alza un velo su un momento molto delicato del suo passato. La naufraga (QUI chi è) de L’Isola dei famosi ha raccontato una pagina difficile della sua vita spiegando di esserne uscita da sola dopo 6 mesi. Non solo: la bella influencer ha anche ammesso di aver sofferto di ansia e attacchi di panico, motivo per cui l’esperienza in ...

Isola dei Famosi 2019 - anticipazioni seconda puntata puntata : Stefano Bettarini e Jo Squillo volano in Honduras : di Ida Di Grazia Novità in arrivo nella seconda puntata dell' in onda questa sera su Canale5. Durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su , Alessia Marcuzzi ufficializzerà l'arrivo in ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : chi sarà il primo eliminato? : Alvin - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni seconda puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi conduce la seconda puntata ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata/ Diretta e eliminato : Joe Squillo e Stefano Bettarini pronti a partire? : Isola dei Famosi 2019, eliminato e Diretta puntata 31 gennaio: Taylor, Demetra e Kaspar al televoto, John Vitale rischia la squalifica?

Karina Cascella contro l'Isola dei Famosi e Angela del Trono Over - le accuse su Instagram : Karina Cascella fulmina tutti sui social. Approfittando del form delle domande nelle Storie di Instagram, l'opinionista di Domenica Live è intervenuta su richiesta dei suoi seguaci su due degli argomenti più spinosi del dibattito televisivo delle ultime settimane: l'Isola dei Famosi e il Trono Over di Uomini e Donne. Karina Cascella contro Isola: "In televisione lavorano sempre le stesse persone" A chi le ha chiesto di candidarsi per il ...

Isola dei Famosi 2019 : cosa è successo dopo la prima settimana? Niente : Questa sera sarà il turno del secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2019, ma di deserta stavolta non è solo la spiaggia honduregna. La settimana appena trascorsa non è stata una sofferenza esclusivamente per i naufraghi ma anche i telespettatori a casa. Di dinamiche rilevanti non se ne parla, ragion per cui scarseggiano gli spunti pronti da affrontare nel temuto prime time (che in qualche modo si troveranno, comunque).Certo, non mancano ...

Isola dei Famosi 2019 : John Vitale ha insultato Barbara D’Urso (prima di andarci ospite). Provvedimento in arrivo? : John Vitale a Pomeriggio Cinque “Uno degli aspiranti Isolani è ignaro di essere al centro di un’accesa polemica in Italia per suoi comportamenti pregressi all’arrivo sull’Isola. Giovedì sera, in diretta, dovrà quindi rispondere alle accuse che gli vengono mosse“. Il misterioso annuncio di Alvin è arrivato al termine del daytime dell’Isola dei Famosi 2019 trasmesso lunedì sulle reti Mediaset. Pur non essendo ...

Taylor Mega porta scompiglio all'«Isola dei Famosi» : Se qualcuno non aveva ancora sentito parlare di Taylor Mega ora avrà sicuramente fatto la sua conoscenza grazie all'Isola dei Famosi. L'influencer, tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5, è riuscita subito ad attirare l'attenzione di tutti e non solo per la sua avvenenza. Ha infatti portato un certo scompiglio grazie a un video, da lei pubblicato sui social prima della partenza, in cui salutava i ...

Isola dei famosi - la straziante confessione di Alda d'Eusanio : "Perché sono morta tre volte" : "La prima volta sono morta con mio marito, la seconda quando mi ha investito un motorino, la terza quando mi hanno bandita dalla Rai". Dopo anni di assenza dalle scene, Alda D’Eusanio è tornata in Tv come opinionista dell’Isola dei famosi: a Gente, in edicola da venerdì 1 febbraio, racconta il suo p

Il lavoro viene prima di tutto! Stefano Bettarini ritorna all'Isola dei Famosi 2019 : Il bel Stefano sarebbe pronto a partire per l'Honduras e a diventare il nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2019. Simona Ventura, dalle pagine di Chi, fa sapere che «il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice», a qualcuno sorge il dubbio che Bettarini possa aver già dato tutto nel ruolo di concorrente nei reality precedenti. Al Grande Fratello ha tirato su un polverone dei più ...

Isola dei Famosi spoiler 2^ puntata : un naufrago potrebbe essere squalificato : Oggi 31 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e che vede i concorrenti alle prese con la sopravvivenza nella natura selvaggia dell'Honduras. Stando alle anticipazioni, uno dei naufraghi in diretta tv dovrà rispondere a delle accuse su comportamenti pregressi che tanto stanno facendo discutere in Italia e stando ai rumors potrebbe trattarsi di John ...

Isola dei famosi - raptus di Francesca Cipriani : colpi di reggiseno contro l'uccello : Disavventura per Francesca Cipriani all'Isola dei famosi. La bombastica showgirl questa settimana è in Honduras nel ruolo di "Polena", ovvero di ex partecipante al reality: sfiderà il Mago Otelma, pure lui un ex, e chi tra i due otterrà più voti dai telespettatori resterà sull'Isola, mentre l'altro