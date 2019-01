I primi DLC di Dakar 18 sono pronti a riportarti in Sud America!

gamerbrain

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Bigmoon Entertainment ha oggi pubblicato il primo DLC del simulatore di rally cross-country,18. Il già annunciato “Series: Desafío Ruta 40” è ora disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One e PC nei rispettivi store digitali. Oltre al DLC, il team ha pubblicato anche un nuovo contenuto gratuito: “Series: Desafío Inca Rally”.Series – Desafío Ruta 40: Il “Desafío Ruta 40 Rally” fa parte della famosa “Series”, ed è il primo evento di questa serie ad essere aggiunto a18. La gara si è svolta tra il 27 e il 31 agosto in Argentina. Così come per il gioco principale, il team di Bigmoon Entertainment ha concentrato tutti i suoi sforzi sulla simulazione di questa sfida, per renderla il più realistica possibile. ...