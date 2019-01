Cardito | Giuseppe lasciato per ore agonizzante sul divano e curato con una pomata

La tragedia di Cardito - Tony : 'Prima ho fumato tanti spinelli - poi ho picchiato Giuseppe e Noemi' : Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del bimbo di sei anni massacrato, a Cardito, ...

Delitto di Cardito - a Pomeriggio 5 il papà di Giuseppe manifesta incredulità : La morte di Giuseppe, il bambino di 7 anni ucciso a Cardito dal compagno della madre e la violenza subita dalla sorellina Noemi, hanno lasciato un'intera comunità sconvolta per le scene raccapriccianti e per l'atrocità del gesto. Tony Badre Essobti ha fornito diverse versioni finché non ha poi confessato di aver colpito selvaggiamente i due bambini. Secondo la ricostruzione avrebbe utilizzato il bastone di una scopa. Attualmente, il patrigno ...

Cardito - il patrigno ammette : "Ho perso la testa e ho colpito Giuseppe con calci - pugni e una scopa" : Nella ricostruzione degli eventi c'è un "buco" di due ore. A settembre i due bambini non volevano seguire la madre che si trasferì a casa del compagno: "Vogliamo restare dalla nonna" dissero più volte.

Cardito - il patrigno ammette : "Ho perso la testa e ho colpito Giuseppe con calci - pugni e una scopa" : Nella ricostruzione degli eventi c'è un "buco" di due ore. A settembre i due bambini non volevano seguire la madre che si trasferì a casa del compagno: "Vogliamo restare dalla nonna" dissero più volte.

Cardito : ecco perché Giuseppe forse si poteva salvare : Il piccolo Giuseppe si sarebbe forse potuto salvare. È l’ipotesi avanzata oggi dal quotidiano Il Mattino di Napoli, che torna sui tragici fatti avvenuti a Cardito. Nella ricostruzione più accreditata degli eventi ci sarebbe, infatti, un buco di due ore decisivo per il decesso del bimbo di 7 anni. Tony Sessoubti ha telefonato a casa della sorella e avrebbe parlato con la madre intorno alle 10, ma visti i frequenti litigi della coppia, la donna ...

Cardito - la mamma di Giuseppe avrebbe assistito al pestaggio mortale : Rischia di essere indagata per non aver impedito il fatto, Valentina Caso, 31 anni, la mamma di Giuseppe, il bambino di sette anni che il compagno della donna,Tony Essobti Badrem, 24 anni, ha ucciso di botte domenica scorsa nell'abitazione in cui convivevano a Cardito, alle porte di Napoli. Sopravvissuta l'altra figlia Noemi di otto anni, è ricoverata in ospedale. Illesa Erminia, la più piccola di quattro anni, è in una struttura protetta. Il ...

La dura vita di Valentina - la mamma di Cardito che prima di Giuseppe ha perso un altro bimbo : Una "donna quadrata" e una "madre che seguiva con cura i figli". È quanto si dice di Valentina Casa, la mamma del piccolo Giuseppe, il bimbo di Cardito, in provicina di Napoli, ucciso da Badre Tony Essobt, compagno di Valentina. Il Mattino traccia un profilo della donna.Chi la conosce parla di una "donna quadrata". Lavoro regolare, stipendio fisso sebbene non particolarmente ricco, mai un ritardo nel pagamento delle bollette o ...

Tragedia di Cardito - il piccolo Giuseppe poteva salvarsi : Emergono nuovi sconcertanti particolari sulla tragica morte di Giuseppe, il bambino di 7 anni ucciso da Tony Essobti Badre a Cardito, in provincia di Napoli.Il piccolo, forse, si sarebbe potuto salvare. Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, nella ricostruzione degli drammatici eventi accaduti la scorsa domenica ci sarebbe un "buco" di due ore.Un arco di tempo che va da quando l'uomo ha telefonato a sua madre presumibilmente a pestaggio già ...

Cardito - gli inquirenti : forse Giuseppe poteva salvarsi : Nella ricostruzione degli eventi c'è un "buco" di due ore. A settembre i due bambini non volevano seguire la madre che si trasferì a casa del compagno: "Vogliamo restare dalla nonna" dissero più volte.

La madre del piccolo Giuseppe - ucciso a Cardito : "Quella sera l'ho messo sul divano e ho aspettato i soccorsi" : "l'ho preso e l'ho messo sul divano, poi sono rimasta ad aspettare i soccorsi": Valentina ricorda con queste parole la notte in cui il figlio Giuseppe è stato ucciso. Il compagno Tony Essobti ha picchiato il bambino di 7 anni a sangue, perché giocando con la sorellina aveva rotto l'asse del letto. Le sue parole sono riportate dal Corriere della sera. Al momento, la donna è tornata a casa della madre, a Massa Lubrense, e sta ...

Omicidio Cardito : il piccolo Giuseppe poteva salvarsi? Potrebbe essere morto dopo una lunga agonia - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sull'Omicidio di Cardito: il piccolo Giuseppe Potrebbe esser morto dopo una lunga agonia?

Cardito - la lenta agonia di Giuseppe : la madre avrebbe assistito al pestaggio : Giuseppe poteva essere salvato. La sua agonia potrebbe essere durata un paio d'ore. Con la mamma, e il patrigno, che avrebbero cercato di medicarlo. Istantanee dell'orrore dell'ultima...

Cardito - confessa il compagno della mamma del piccolo Giuseppe : 'Aveva rotto il letto' : Emergono dettagli sulla tragedia avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Cardito, dove un bambino di appena sette anni, Giuseppe, è stato ucciso dal suo patrigno. Anche la sorellina di otto anni è stata aggredita e ferita, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce il sito SkyTg 24, infatti, l'assassino sarebbe il patrigno dei due bambini, di origini tunisine. L'uomo ...

"Non era la prima che Tony picchiava Giuseppe". Le voci a Cardito e i silenzi della mamma del bimbo ucciso : "Giuseppe era già stato pestato da Tony". La voce gira per le strade di Cardito, il paese dove il piccolo di 7 anni è stato ucciso, picchiato a sangue dal compagno della mamma. Secondo la confessione dell'uomo, a motivare il gesto è stato il fatto che Giuseppe avesse rotto la sponda del lettino appena comprato, giocando con la sorellina. La violenza mortale sarebbe giunta al culmine di altri abusi, come racconta il ...