Polonia | Kaczynski denunciato per truffa

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con la Polonia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis partito di maggioranza in Polonia. “Abbiamo avuto un lungo, positivo e concreto incontro su come ridare senso al sogno europeo – ha detto il vicepremier leghista in conferenza stampa da Varsavia – Siamo ...