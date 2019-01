Nel dna di una salamandra - le speranze per la rigenerazione di parti del corpo umano : ... nell'estremo sud di Città del Messico, esemplari di axolotl in cattività prosperano nei laboratori di tutto il mondo . Gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ' Genome Research ...

Espace - Talisman - Koleos eleganza e raffinatezza sono Nel dna di Renault : Cesare Gasparri Zezza Parigi Renault Espace, Koleos e Talisman: Suv, crossover, berlina e station wagon allestite con le esclusive rifiniture d'alta gamma Initiale Paris e tecnologie all'avanguardia, ...

Clio quinta generazione - evolve Nel look fedele al suo DNA : Atto secondo per il reveal della quinta generazione della Clio, il modello di Renault più venduto al mondo con 15 milioni di unità. Dopo aver svelato ieri la 'rivoluzione' degli interni - in cui spiccano il grande display verticale da 9,3 pollici e una impostazione alto di gamma per l'arredo - La ...

Tumori : osservato per la prima volta un nuovo aspetto del meccanismo di reclutamento delle proteine BRCA1 e BRCA2 Nella riparazione del DNA : Le proteine codificate dai geni BRCA1 e BRCA2 hanno un ruolo importante e riconosciuto: mantengono la stabilità del genoma e in particolare contribuiscono a riparare il DNA quando è danneggiato. In caso di mutazioni in BRCA1 e BRCA2, l’organismo è esposto all’accumulo di difetti non riparati nel DNA e alla potenziale conseguente formazione di neoplasie tumorali, tra cui i principali sono Tumori femminili di mammella e ovaio. Nonostante il ruolo ...

Tracce di vita Nello spazio : trovati alcuni precursori del dna : (foto: Natapong Supalertsophon via Getty Images. La Via Lattea) Nel mezzo interstellare non tutto è polvere. Un gruppo internazionale di astronomi ha scoperto, intorno a una stella nella Via Lattea, la presenza di alcune molecole prebiotiche, di glicolonitrile (HOCH2CN), che sono precursori dell’rna e del dna. Queste molecole, in pratica, giocano un ruolo importante nella formazione dell’rna e del dna. Il composto di gliconitrile è ...

Il ritorno dei Backstreet Boys : il loro 'DNA' Nel nuovo disco : La band icona degli anni '90 di nuovo sul palco con un album che non è solo un'operazione nostalgia. Già praticamente sold out l'unica tappa italiana, in programma il 15 maggio al Mediolanum Forum di ...

Vita Nello spazio : individuate molecole di glicolonitrile - precursore chiave Nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA : Shaoshan Zeng, dottoranda presso la Queen Mary University di Londra, e il team di ricercatori da lei guidato, hanno individuato per la prima volta l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata ...

Spagna - bimbo caduto Nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen. La conferma del DNA : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana. Il papà: "Io e mia moglie siamo a pezzi, siamo morti. Ma abbiamo la speranza che sia vivo". Anche un robot-sonda impiegato nelle ricerche del bimbo.Continua a leggere

Giovanni Toti a Sky Tg24 : grandi opere sono Nel dna del centrodestra - : Il governatore ligure, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha detto che "se in Italia esiste l'alta velocità è merito dei governi Berlusconi". Sulla Tav ha ammesso che sosterrebbe il referendum ...

Ogni razza di cani ha la sua personalità - è scritta Nel Dna : Il border collie un 'maniaco del lavoro', mentre il pastore tedesco darebbe la vita per chi ama: Ogni razza di cani ha il suo particolare carattere. Tratti della personalit che sono scritti nel loro ...

Il gene della monogamia è scritto Nel dna degli animali : A rivelare la curiosità è stata una ricerca dell’Università del Texas di Austin, pubblicata su PNAS, secondo cui la formula alla base della monogamia è scritta nel DNA. Lo studio ha ricostruito e confrontato la storia evolutiva di più di 10 specie di vertebrati, monogame e non, tra cui topi, uccelli, rane e pesci. La monogamia, tipicamente caratterizzata dalla formazione di un legame di coppia, l’aumentata difesa territoriale e un sistema ...

F1 - Luca Cordero : “Michael Schumacher ha lasciato una traccia Nel dna della Ferrari. Padre esemplare - maniacale e vincente” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare del suo rapporto speciale con Michael Schumacher quando mancano ormai pochi giorni al 50° compleanno del Kaiser che taglierà il traguardo del mezzo secolo il prossimo 3 gennaio. Come sempre vige il massimo riserbo sulle condizioni fisiche del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno a cinque anni di distanza dall’incidente sugli sci, delle recenti indiscrezioni parlano di una ripresa ma ...

Dai pc ai Big Data : Hpe torna alle origini «Innovazione tecnologica Nel nostro Dna» : View Larger Image Dai pc ai Big Data: Hpe torna alle origini «Innovazione tecnologica nel nostro Dna» Nel 2015 la svolta: quale è il volto dell'azienda oggi? «I settori computer e stampanti sono stati ...

Atalanta - si lavora sui prestiti in uscita : Reca - Adnan e TummiNello in pole. Pasalic - il riscatto è lontano : Mario Pašali , centrocampista dell'Atalanta. Getty "Non va via nessuno. Restiamo uniti fino alla fine, ogni discorso di mercato è rimandato alla prossima estate". Chiaro Antonio Percassi. Ieri ...