Napoli | aggredita dal parcheggiatore abusivo | ' Dovevo pagarlo per entrare nel mio box'

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Un episodio tanto grave quanto curioso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di, precisamente nel centro storico della città partenopea dove una donna, Anna Arenella, titolare di alcuni ristorante, è statada unnel momento in cui stava cercando di fare rientro all'interno del suo box assieme a suo figlio e alla ragazza di quest'ultimo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, la donna ha dovuto vivere venti minuti di vero e proprio terrore. La donna è statada O. R., un quarantaquattrenne originario del Marocco, in quanto le aveva fatto una richiesta di cinque euro per poter riaddirittura nel garage che era di sua proprietà. Siccome non si è trattato del primo caso, di fronte all'ennesimo rifiuto, l'uomo ha deciso di passare alle maniere forti con le minacce e una vera e propria aggressione ...