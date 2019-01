Migranti | a Gibuti trovati 52 corpi

Migranti - Gibuti. 52 morti e 60 dispersi : 21.52 Sono 52 i corpi finora ritrovati in mare al largo di Gibuti (Corno d'Africa) dopo il naufragio di due barconi di Migranti che si sono capovolti durante una mareggiata. Si presume ci siano almeno 60 dispersi. A bordo c'erano circa 130 persone. Lo ha detto l'Agenzia dell'Onu per le migrazioni.Sedici sopravvissuti sono stati tratti in salvo. Il naufragio è avvenuto martedì, ma le operazioni di soccorso sono proseguite oggi.