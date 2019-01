Matteo Salvini | la psicologa sbrocca dopo l' intervista di Floris | ' Vergognatevi'

Matteo Salvini entra alla Camera con la giacca della Polizia e il Pd sbrocca : 'Come i dittatori e i golpisti' : È bastato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini si presentasse alla Camera indossando una giacca della Polizia per mandare ai matti alcuni parlamentari del Partito democratico. Uno dei più ...

Vittorio Feltri e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Luigi Di Maio non tornerà a fare il bibitaro" : L'esito sul voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti si sta ormai delineando in modo chiaro, anzi secondo Vittorio Feltri il finale è facilmente prevedibile. Difficile, se non impossibile, che i senatori grillini mandino il leghista al processo

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Matteo Salvini entra alla Camera con il giubbotto della polizia. Il Pd protesta : "Un affronto" : Nel Transatlantico questa mattina circolava un giaccone blu della polizia. A indossarla era Matteo Salvini, che se l'è tolto solo per fare ingresso nell'Aula di Montecitorio. Un comportamento che solleva la reazione sdegnata delle opposizioni, che avviano un'offensiva social contro il ministro dell'Interno. "La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera" affermano i parlamentari dem. ...

La proposta per assegnare il Nobel per la Pace a Matteo Salvini : “È paciere dei mari” : Matteo Salvini Nobel per la Pace. Un'ipotesi che, secondo Affaritaliani, non è poi così assurda. Il giornale propone infatti di dare il Nobel al ministro dell'Interno per quanto fatto in tema di flussi migratori e sbarchi, tanto da definire Salvini come "paciere dei mari". E l'appello viene condiviso dalla pagina Facebook della Lega.Continua a leggere

Sea Watch - sei Paesi oltre l'Italia accoglieranno i 47 migranti : Matteo Salvini soddisfatto : Dopo giorni di trattative, la Sea Watch dovrebbe attraccare al porto di Catania, in modo da trasferire i 47 migranti presso gli hotspot di Pozzallo o Messina. Da lì saranno poi distribuiti in 7 Paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. La conferma arriva dal premier Giuseppe Conte a margine di un incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Trovato l'accordo tra i Paesi dell'Unione Europea "Ai 5 Paesi UE (oltre l'Italia) disposti ad ...

Marco Travaglio - ribaltone sul processo a Matteo Salvini : "Conseguenze rovinose" : Salvini a processo sì o no? Per Marco Travaglio la risposta è ovviamente sì. In primis perché il non dare via libera in Senato al procedimento contro Matteo Salvini per il caso Diciotti avrebbe conseguenze rovinose sulla tenuta politica del M5S, e tutti sappiamo quanto Travaglio tenga ai grillini. M

Elisa Isoardi e la verità sulla foto con Matteo Salvini : Elisa Isoardi torna ancora una volta sulla foto con Matteo Salvini. Sì, esattamente quello scatto con cui la conduttrice tv ha comunicato la fine della loro storia d’amore. “Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è ...

Matteo Salvini - una legge per fermare le Ong : "Mai più in acque italiane" : Matteo Salvini ha rilanciato il contrasto agli sbarchi di clandestini sulle coste italiane aprendo il fronte contro le Ong che ancora continuano a trasportare immigrati dal Nord Africa alla Sicilia. "Non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani", ha tuonato il vicepremier nel corso del ques

Elisa Isoardi - "dedica" a Salvini : «Con Matteo è finita - ma è stata la storia più seria della mia vita» : «Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo... La parola fine è...

'Ndrangheta Vda - Salvini : 'Nessuna esitazione ad adottare tutte le misure' Aosta - A dirlo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel ... : L'operazione Geenna che ha portato una settimana fa all'arresto del consigliere regionale Marco Sorbara, del consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico e dell'Assessore alle Finanze di Saint-Pierre ...

Sea Watch - a Matteo Salvini l'accordo con la Ue non basta : "Ecco le carte - indagine sulla Ong" : Alla fine del braccio di ferro tra Unione europea e Matteo Salvini sul caso della Sea Watch 3, è il ministro dell'Interno italiano a passare all'incasso, dopo aver ottenuto la disponibilità di sei Paesi Ue alla ricollocazione dei migranti a bordo della nave Ong. Un riconoscimento del diritto per l'I