Incidente | muore un agente della polizia stradale

Gragnano - Incidente stradale in via Quarantola - muore un uomo. Indagini in corso : Terribile Incidente stradale questo pomeriggio in via Quarantola, a Gragnano. Un uomo, le cui generalità sono al momento sconosciute, è stato investito mentre camminava per la piccola arteria della ...

Bari - operaio 24enne muore in un Incidente sul lavoro : precipitato da un’altezza di 15 metri : La vittima, Davide Di Gioia, aveva ventiquattro anni ed era di Capurso, nella provincia di Bari. L’incidente mortale è avvenuto presso le industrie Fracchiolla, azienda specializzata nella produzione di serbatoi per l'industria alimentare e farmaceutica, tra Adelfia e Valenzano. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

L'ex manager muore in un Incidente sulla A4 Lacrime della Ferragni : "Sono senza parole" : La vita delL'ex manager di Chiara Ferragni si è conclusa sull'autostrada A4, di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. L'auto di Alessio Sanzogni, 34 anni, si è infilata sotto un tir. Ieri erano da ...

Napoli - muore a soli 22 anni in un Incidente stradale : Un incidente drammatico, che ha visto ancora una volta mietere una vittima giovanissima, si è verificato nella provincia di Napoli, esattamente nel tratto stradale tra Pozzuoli e Quarto. La vittima è un ragazzo di ventidue anni, Alessandro Morvillo, deceduto dopo uno scontro frontale avvenuto mentre era a bordo della sua Punto con un'altra autovettura vicino al tunnel di Monte Corvara. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, ...

Muore l'ex manager in un Incidente - Chiara Ferragni : 'Non ho parole' - : Il 34enne Alessio Sanzogni, amico della nota influencer, ha perso la vita schiantandosi contro un camion mentre era alla guida della sua auto, la scorsa notte. "La notizia peggiore, sono scioccata", ...

Lecce - raccoglie 4mila euro per l'amico malato ma muore in Incidente prima dell'operazione : Una vera e propria beffa del destino quella accaduta al giovane Gianluca Bisconti, un giovane ragazzo di trentadue anni deceduto a seguito di un incidente stradale nella provincia di Lecce. L'episodio è accaduto nella zona industriale della città pugliese. L'uomo aveva messo in atto una raccolta benefica per aiutare un suo amico malato ma, secondo quanto riferisce Fanpage, non ha fatto neanche in tempo a salutarlo prima che quest'ultimo si ...

Incidente stradale sulla 107 - muore ragazzo di 26 anni : CELICO , COSENZA, Un giovane di 26 anni, Domenico Martino, di Spezzano della Sila, é morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale accaduto lungo la statale 107 'Silana ...

Incidente - giovane muore carbonizzato : Un giovane di 22 anni è morto carbonizzato in un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Piacenza. Ferito il conducente dell'auto.

Drammatico Incidente stradale in Calabria - muore 26enne : Pochissime ore fa in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un giovanissimo ragazzo di soli 26 anni. Il sinistro si è consumato nel cosentino e al momento la dinamica di quanto sia successo, tra le autovetture che sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente, non è stata ancora chiarita. Sul posto si è recato il personale medico del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco per estrarre la vittima ...

Raccoglie 4mila euro per l'amico malato - ma muore in un Incidente : Un destino tragico ha spezzato la sua vita. Gianluca Bisconti, 32enne di Lecce, è morto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio in un incidente stradale.Bisconti si è schiantato con la sua auto contro il pilone di un cavalcavia nei pressi dello svincolo per l"area industriale sulla Lecce-Campi. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare. L'urto è stato violentissimo e Bisconti è stato sbalzato fuori dalla vettura in condizioni ...

Giovane muore carbonizzato in Incidente : ANSA, - PIACENZA, 26 GEN - Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. L'auto a bordo della quale si trovava come passeggero, una Toyota Rav-...