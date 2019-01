Anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi super ospiti a Sanremo 2019 con voci su Pippo Baudo

Sanremo - Anche Venditti fra i superospiti del Festival : Dopo Bocelli, Elisa e Giorgia la Rai ufficializza anche Antonello Venditti come superospite al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Vincenzo Mollica al Tg1, dove ha svelato anche altri due duetti che ...

Sanremo - Anche Venditti fra i superospiti del Festival : Dopo Bocelli, Elisa e Giorgia la Rai ufficializza anche Antonello Venditti come superospite al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Vincenzo Mollica al Tg1, dove ha svelato anche altri due duetti che ...

Sanremo 2019 : tra gli ospiti confermati Anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi : Dai un'occhiata alla lista con tutti i nomi The post Sanremo 2019: tra gli ospiti confermati anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi appeared first on News Mtv Italia.

Il natale arriva Anche su Red Dead Online : annunciati numerosi regali per tutti i giocatori : Attraverso un messaggio comparso sul proprio blog, Rockstar ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno giocato fino ad ora la beta di Red Dead Online annunciando che l'aggiornamento 1.05, oltre a tante novità, includerà un sostanzioso bonus per le tasche degli utenti.Per cominciare, coloro che fino al 20 dicembre avranno effettuato almeno una volta l'accesso al comparto multigiocatore di Red Dead Redemption 2 riceveranno la bellezza di 15 ...

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Mai stato ad un bunga bunga. Le cene di Arcore? Burine all’inverosimile : quando metti a tavola la mela marcia fa marcire Anche il caviale” : “Cosa pensa, che il direttore di ‘Chi’ non sia mai stato invitato da Berlusconi a una cena elegante ad Arcore? A un bunga bunga o altro? Non ci sono mai andato e non solo, ma gli ho anche detto che certa gente sarebbe stato meglio non farla entrare neppure in casa. Però non ti ascolta”. Alfonso Signorini racconta a ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, quello che non ha mai detto sulle famose serate di ...

Scamarcio ricorda commosso Fantastichini. "Era anarchico e generoso. Mi mAncherà" : Riccardo Scamarcio, in esclusiva a Verissimo, svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. Ai microfoni del talk show l'attore si è inoltre commosso ricordando il collega Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso 1 dicembre. "Per me e per tanti altri attori che l'hanno vissuto è stata una persona determinante", ha dichiarato Scamarcio, "Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo 'Prova a ...

Frane ed erosioni al via le procedure per affidare i lavori - in elenco Anche : Santa Lucia del Mela - Lipari - Librizzi e Gualtieri : Oltre a sbloccare opere, in alcuni casi vitali per il territorio, da un lato abbiamo evitato che le risorse rimanessero inutilizzate e dall'altro rimesso in moto l'economia a tutto vantaggio di ...

Ciclismo - Anche Eros Capecchi nell’elenco dei corridori che rischiano il ritiro : Il ciclomercato è ormai alle ultime battute. Molte squadre sia del World Tour che della categoria Professional hanno definito i propri organici e restano pochissimi posti a disposizione. Molti corridori sono ancora senza un contratto per il 2019 e si stanno giocando le ultime possibilità per convincere una squadra ad ingaggiarli e scongiurare l’ipotesi di dover chiudere forzatamente la carriera. Tra questi ci sono anche una decina di italiani, ...

Dopo Bologna Anche Treviso : nuova sconfitta per la Poderosa : LA CRONACA E' la De' Longhi ad esordire con il canestro a cui risponde puntuale Valerio Amoroso . La'Marshall Corbett firma il primo sorpasso casalingo. Sfoggiano un bel gioco nei primi minuti di ...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano Anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...