Sull' autorizzazione a procedere M5S decisivi già in Giunta per le immunità

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il voto del Movimento 5 Stelle sul destino giudiziario di Matteo Salvini è decisivo già nelladelle elezioni e delle immunità del Senato. Alle 11 del 30 gennaio l'organo di Palazzo Madama è chiamato a istruire il "caso Diciotti" che nasce dalla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per aver impedito ad agosto lo sbarco di 177 migranti per cinque giorni. Dopo un iter che assicurano fonti della maggioranza non si prolungherà più di 15 giorni, laapproverà una relazione da inviare all'Aula, poi chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del leader della Lega.Una situazione a dir poco scomoda per il Movimento 5 Stelle, caduto in una situazione lose-lose: costretto al rispetto del ...