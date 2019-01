M5s | Crozza | “Di Battista e Di Maio si sono divisi i compiti | il primo fa la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) Maurizionella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza e la firma del Quirinale. “preoccupato per Mattarella, secondo me gli hanno messo del peyote nel caffè. Solo chi puoi firmare un decreto che prevede l’assunzione di 10mila navigator attraverso un semplice colloquio. Noi che trucchiamo i concorsi, possiamo fidarci di un colloquio? Se assumi solo con un colloquio rischia di diventare il festival dei raccomandator”. E sul ritorno di Alessandro Didice: “Hai visto come gliela mena a Salvini? Dice tutto quello che dovrebbe dirgli Di. Si, dice tutto quello che Diquando non era al governo. Come averci uno stuntman: ilfa la controfigura, l’altro fa la figura di m…. È un meccanismo perfetto”Video ...