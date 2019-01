Il ds della Lucchese difende Favarin

La testata dell’allenatore della Lucchese è in home sul Guardian : Cinque mesi di squalifica Ha fatto il giro del mondo la storia di Giancarlo Favarin l’allenatore della Lucchese squalificato 5 mesi per aver colpito il vice allenatore dell’Alessandria, a sua volta sospeso per due giornate. Il tutto al termine del pareggio (2-2) tra le due squadre disputata domenica. La storia è sull’home page sportiva del Guardian così come su altre pagine di informazione straniere. Il comunicato della ...