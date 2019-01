Francia | migliora a gennaio la fiducia dei consumatori

Francia - il padre e la fidanzata di Antonio : leggerissimo miglioramento : ... che Antonio lo racconta come 'un ragazzo vulcanico, pieno di forza e gioia di vivere, convinto europeista che si spendeva per mettere in evidenza tutte le cose belle che sono nel mondo'. La comunità ...

Francia - padre fidanzata di Antonio : leggerissimo miglioramento. La mamma : prego per miracolo : ... che Antonio lo racconta come 'un ragazzo vulcanico, pieno di forza e gioia di vivere, convinto europeista che si spendeva per mettere in evidenza tutte le cose belle che sono nel mondo'. La comunità ...