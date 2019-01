DIRETTA Slalom Schladming streaming video e tv | seconda manche | Kranjec in testa dopo i

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : alle 20.45 la seconda manche - tutti contro Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

LIVE Sci - DIRETTA Slalom Schladming 2019 : orario d’inizio delle due manche e come vederle in tv e streaming : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019 volge il proprio sguardo verso un’altra grande Classica Monumento: lo Slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta la stagione. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei pali stretti ...

Sci - Coppa del mondo a Schladming : lo slalom maschile domani in DIRETTA tv su Rai Sport : domani sera, martedì 29 gennaio, andrà in scena una delle gare più attese e spettacolari del calendario di Coppa del mondo di sci alpino, la ventiduesima edizione in notturna dello slalom speciale maschile di Schladming, la Night Race. Prova che si svolge nella parte finale della mitica pista da discesa Planai, nel tempo diventata un tempio dello slalom, tanto che la gara tra i pali stretti in questa località austriaca della Stiria è considerato ...

