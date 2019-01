Diciotti | Salvini | processo non va fatto M5s valuta

Diciotti - la retromarcia di Salvini sul processo. Solo 2 giorni fa diceva : “Sono pronto - non ho bisogno di protezione” : La decisione sulla nave Diciotti è stata presa “nell’interesse pubblico” e per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici”. A scriverlo, in una lettera al Corriere della Sera, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Ma Solo due giorni fa, in un comizio a Sulmona per le Regionali, il leader della Lega diceva. “Sono pronto, non ho bisogno di protezione (dal Senato, ndr). Sarei curioso di vedere come ...

Diciotti - Salvini al Corriere : 'No al processo - ho agito nell'interesse pubblico' : La richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, avanzata lo scorso giovedì alla Giunta delle Autorizzazioni a procedere del Senato nei confronti del vicepresidente del Consiglio per il caso della nave Diciotti, rischia di creare una crisi di governo. Il leader del Carroccio era stato indagato nella scorsa estate per sequestro di persona, ma lo scorso novembre la Procura di Catania dispose l'archiviazione dell'inchiesta. Il Tribunale dei ...

Diciotti - Salvini : «Governo in gioco». E Di Maio apre all'immunità : Prima la nota congiunta dei capigruppo della Lega, alla Camera e al Senato: «Processare Salvini è processare il governo», è stato il messaggio ai naviganti di Riccardo...

Diciotti - Toninelli : Salvini? Processino anche me e tutto il Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : il processo per la Diciotti non va fatto. Toninelli : decisione presa insieme : Roma, 29 gen., askanews, - 'Abbiamo preso insieme io, il presidente del Consiglio e l'intero governo la decisione sul caso Diciotti. Se processano Salvini devono processare anche me e l'intero governo'...

Caso Diciotti - sul processo a Salvini ora i 5S vacillano 'Le condizioni sono cambiate'. Toninelli 'Processino anche me' : ROMA - L'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a creare tensioni nella maggioranza di governo. Ad Agorà, la trasmissione Rai, il deputato ...

No al processo per la Diciotti - Salvini ci ripensa : "Il Senato neghi l'autorizzazione a procedere" : In una lettera inviata al Corriere della Sera, il ministro dell'Interno chiede al Senato di negare l'autorizzazione ai...

Diciotti - Matteo Salvini cambia idea : ora non vuole più essere processato : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, cambia idea: al contrario di quanto dichiarato ad agosto, ora si dice contrario a essere processato per il caso della nave Diciotti. In una lettera al Corriere della Sera spiega che ritiene che l'autorizzazione a procedere da parte del Senato debba essere negata: "Sono convinto di aver agito sempre nell’interesse superiore del Paese e nel pieno rispetto del mio mandato. Rifarei tutto. E non ...

Diciotti - Salvini : “Era interesse pubblico - va negata autorizzazione ai giudici”. Toninelli : “Maggioranza non rischia” : Quella per la nave Diciotti è stata una decisione presa “nell’interesse pubblico“, per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici“. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera in cui replica alle accuse di sequestro di persona e abuso d’ufficio che gli vengono mosse dalla Procura di Catania in relazione al caso della Diciotti, la nave militare ...

Diciotti : Salvini - processo non va fatto : ANSA, - ROMA, 29 GEN - La decisione sulla nave Diciotti è stata presa "nell'interesse pubblico", per questo "va negata l'autorizzazione ai giudici". Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini in una ...

"No al processo" - la mossa di Salvini sul caso Diciotti : L' autorizzazione a procedere sul caso Diciotti "debba essere negata" . Questo perché la decisione sulla nave Diciotti è stata presa "nell'interesse pubblico". Così il vicepremier Matteo Salvini in ...

Salvini sul caso Diciotti : 'Non mi pento - il processo non va fatto' : Così il ministro dell'Interno, in una lettera al Corriere della Sera, in riferimento all'azione giudiziaria contro di lui per non aver autorizzato lo sbarco dei 100 migranti dalla nave della Guardia ...

Diciotti - la lettera di Salvini : "L'autorizzazione a procedere contro di me va negata" : Matteo Salvini esce allo scoperto e, nonostante i "vecchi" proclami del calibro di "io non ho paura" e "voglio essere processato", ora che il rischio di processo si fa concreto, vista l'intenzione del MoVimento 5 Stelle di votare a favore dell'autorizzazione a procedere per il caso della nave Diciotti, il Ministro dell'Interno chiede, invece, che tale autorizzazione sia negata. In una lettera aperta al Corriere della Sera pubblicata oggi in ...

Caso Diciotti - Salvini : "L'autorizzazione a procedere va negata" - : Il ministro dell'Interno, in una lettera al Corriere della Sera , sottolinea che la decisione di agosto è stata presa "nell'interesse pubblico". "Non rinnego nulla, rifarei tutto", aggiunge il ...