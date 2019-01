Sondaggi Ipsos | la Lega vola sopra il 35% | il M5S in difficoltà | calano anche FI e il PD

Sondaggi politici Ipsos : Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista : Sondaggi politici Ipsos: Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista Matteo Salvini sarebbe più convincente rispetto a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos andato in onda ieri sera a Di Martedì. Secondo la rilevazione, il leader della Lega è per il 36% degli intervistati più convincente rispetto a prima. Per il 32% non è cambiato mentre secondo il 25% Salvini è meno convincente. Andando a ...

Sondaggi elettorali Ipsos : 10 punti di distacco tra Lega e M5S : Sondaggi elettorali Ipsos: 10 punti di distacco tra Lega e M5S Sul Corriere della Sera la consueta rilevazione delle intenzioni di voto targata Ipsos. L’istituto di Nando Pagnoncelli certifica i rapporti di forza tra partiti diventati ormai evidenti considerando anche le analisi degli altri istituti. Lega sempre più primo partito; in appena un mese il Carroccio passa dal 32,9% al 35,8%. Nel frattempo, gli alleati di governo calano ...

Sondaggio Ipsos - Giuseppe Conte stacca Salvini di 10 punti e Di Maio di 20 punti : La parabola di Giuseppe Conte assomiglia moltissimo a quella di Paolo Gentiloni quando era a capo del governo. Il premier piddino era uno che parlava e si metteva in mostra poco, come il premier Conte è uno che misura sempre le parole che usa, è un ultra-moderato rispetto ai suoi vice per i quali de

Sondaggio Ipsos di Nando Pagnocelli : il 51 per cento degli italiani sta con Matteo Salvini sugli immigrati : Con il caso della Sea Watch il tema degli immigrati è tornato centrale e favorisce, per quanto riguarda i consensi, Matteo Salvini. Secondo il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, "un italiano su due (51%) è convinto che si debba mantenere una linea intransigente e impedi

Sondaggio Ipsos - Pagnoncelli affonda il M5s : il 56% degli elettori contrario al reddito di cittadinanza : È da sempre il cavallo di battaglia di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle, ma il reddito di cittadinanza viene stroncato senza appello dagli elettori. È quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli durante l'ultima puntata di DiMartedì, su La7. Alla domand

Sondaggio Ipsos - Nando Pagnoncelli a DiMartedì : 'Matteo Renzi leader del Pd? Solo per il 9 per cento' : Di male in peggio per Matteo Renzi . Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, ormai l'ex segretario dem non convince ...

Sondaggio Ipsos - patto Movimento 5 stelle-Pd - i loro elettori sono contrari : Il Pd sembra un partito ormai al capolinea. Alla ricerca di un leader e con l'eventualità che Matteo Renzi fondi un nuovo soggetto politico, i dem rischiano di sparire visto che anche una alleanza con ...