Show Grillo sulla Rai | parla l' autore

Rai - 30mila euro a Grillo per uno Show - Il Pd attacca : 'Folle usare così i soldi pubblici' : All'artista genovese , protagonista di uno speciale dedicato ai grandi artisti italiani, verranno infatti pagati 30mila euro come diritti d'autore per alcuni spezzoni di spettacoli che Viale Mazzini ...

Lo Show di Beppe Grillo sul “palco” di Oxford : entra nella prestigiosa sala universitaria bendato con un drappo nero : Beppe Grillo, invitato a parlare all’università di Oxford, è entrato bendato nella sala dove lo attendeva un pubblico di studenti. In sala non erano ammessi giornalisti, ma i retroscena hanno rivelato una serie di momenti di contestazione al fondatore del Movimento 5 Stelle. Gli studenti lo hanno bersagliato di buu e fischi prima per una risposta ad una domanda sui vaccini, accusandolo di essere contraddittorio, poi per ...