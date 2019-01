Sechium edule | la patata spinosa

ideegreen

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Dietro al nome così difficile da ricorda di ”” si nasconde una cucurbitacea originaria del Sud America ma che oggi possiamo trovare anche dalle nostre parti. La possiamo sentire nominare comeoppure come zucca centenaria, possiamo gustarla a tavola dopo averla cucinata come fosse una normale zucchina, o quasi. Andiamo a vedere che caratteristiche ha e come coltivarla.(altro…): laIdee Green.