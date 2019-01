Il problema non è chiudere i Cara | ma trovare alternative

L'Europa - non la Cina - vero problema per l'economia mondiale. E i dazi di Trump aggravano la crisi : ...sta davvero scontando la maturità della stretta monetaria della Federal Reserve o dopo l'ultimo report sul lavoro negli USA a dicembre qualche segnale rialzista tenderebbe a permanere? l'economia Usa ...

Migranti - dal sud al nord Italia il grave problema dei minori stranieri non accompagnati : Ogni nave salva-Migranti ha il suo numero di minori non accompagnati a bordo: sulla Sea Watch 3, da giorni sosta al largo di Siracusa, su 47 ospiti il più piccolo è senegalese ed ha 14 anni, gli altri di sedici e diciassette anni provengono dal Senegal, Guinea, Sudan. Possibile rischio di reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata Sono partiti dalla Libia a metà gennaio e la Procura dei minori di Catania, guidata da Caterina ...

Di Battista : richiesta autorizzazione su Diciotti? Se Salvini rinuncia a immunità non esiste problema voto M5S : Roma, 27 gen., askanews, - 'Certo che un sacco di persone che voglio contrastare Matteo Salvini gli stanno facendo un sacco di favori. Fermo restando che l'azione sui migranti a bordo della Diciotti è ...

Isola dei famosi - 'ecco chi non è all'altezza' : Alessia Marcuzzi ha un enorme problema : Siamo all' Isola dei famosi numero 14, la quinta targata Mediaset. Ecco il peggio del meglio andato in onda giovedì scorso. 10, Paolo Brosio. L' ex inviato del Tg4 si sta scrollando di dosso i panni ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» Berlusconi : «47 non sono un problema» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Governo - Berlusconi : "Spero cada ogni giorno" "Migranti? Non sono nostro primo problema" : Il presidente di Forza Italia a L'Aquila parla di attualità politica e ricorda i suoi trascorsi nel capoluogo abruzzese. "I grillini sono un problema più grave dei comunisti di 25 anni" dice. E sulla nave ancorata dice: "Non vedo come le 47 persone al freddo sulla Sea Watch possano essere un problema"

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Il grande bluff del M5s sulle trivelle : "Boutade elettorale - gli emendamenti non fermano nulla : rinviano il problema senza certezze" : "Il sospetto è che sia tutta una boutade elettorale fatta per placare le polemiche sorte intorno alle nuove autorizzazioni per cercare petrolio e gas nello Ionio". Mentre il decreto semplificazioni si avvicina all'approvazione in Senato, a monte dell'intesa raggiunta tra M5s e Lega sugli emendamenti che sospendono i procedimenti in corso in attesa del nuovo piano aree, il costituzionalista Enzo Di Salvatore, padre dei quesiti del ...

Lino Banfi non è certo l’unico problema della Commissione Unesco : È di ieri la notizia che il ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha indicato Lino Banfi come prossimo componente dell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Il noto attore pugliese, protagonista indiscusso delle più famose commedie sexy all’italiana degli anni 70 e 80, andrà a sostituire il documentarista e divulgatore scientifico Folco Quilici, scomparso lo scorso anno, e ricoprirà il ruolo di membro di nomina ...

Migranti : la Germania abbandona l'operazione Sophia - per Salvini non è un problema : Dopo la firma dell'accordo di collaborazione con la Francia di Emmanuel Macron, la Germania del Cancelliere Angela Merkel decide di dare un'altro smacco all'Italia sfilandosi dall'operazione navale congiunta nel Mediterraneo denominata "Sophia". Secondo le parole stesse del Cancelliere tedesco la motivazione che ha spinto la Germania a questa improvvisa defezione sarebbe da ricercare nell'atteggiamento duro e intransigente manifestato ...

Migranti - la Germania lascia 'Sophia' Salvini : 'Non c'è problema' : E la Germania si è mossa, ma non nel senso che avremmo voluto, visto che il dissenso manifestato dal Bundestag verso la nostra linea politica avvicina sempre di più il governo tedesco all'altro ...

