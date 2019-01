Gateau salsicce e friarielli

cosacucino.myblog

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Quella che proponiamo di seguito è una ricetta che nasce dall’unione di due famosissimi piatti della tradizione partenopea: da un lato il(o gattò) di patate; dall’altro lecoi. Dal loro “matrimonio” salta fuori, appunto, ‘o gattò cu sasicce e, una bontà assolutamente da provare. C’è anche la provola, perché uno sposalizio che si rispetti ha sempre bisogno della benedizioneIngredienti (per 6 persone) – 2 kg. di patate; – 3 o 4; – 3 o 4 uova; – 5 o 6 mazzi di; – 3/400 gr. di provola; – 1 spicchio d’aglio; – parmigiano grattugiato; – pangrattato; – burro; – olio e.v.o.; – sale.Procedimento: 1) Per prima cosa strofinare accuratamente le patate privandole di tutte le eventuali impurità: terriccio, germogli, parti molli ecc. Dopodiché bollirle in una pentola con abbondante acqua per ...