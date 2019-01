Francesca Fialdini fa un annuncio importante a La vita in diretta

Francesca Fialdini perde le staffe a La vita in diretta : 'É veramente incredibile' - Video : Momenti di tensione ieri nel corso della puntata de La vita in diretta, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto dalla coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ad un certo punto, infatti, è stata aperta una pagina dedicata a Giulio Regeni, di cui ieri ricorreva il terzo anno della morte e in Italia si chiede ancora giustizia. In collegamento con la Fialdini vi era il Presidente della Camera, Roberto Fico, ma qualcosa è ...

Francesca Fialdini : genitori - fidanzato e curiosità - chi è : Francesca Fialdini: genitori, fidanzato e curiosità, chi è Chi è Francesca Fialdini e fidanzato. La carriera Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. È una conduttrice molto stimata al timone di numerosi programmi tra i quali “La vita in diretta” in onda su Rai1. La vita privata di Francesca Fialdini Francesca Fialdini nasce a Massa nel 1979. La giornalista ha 39 anni è alta 170 centimetri e pesa 50 chili. ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno un problema dietro le quinte : La vita in diretta, puntata di oggi. Tiberio Timperi ironizza: “C’è stato un tamponamento…” Piccolo incidente di percorso, è il caso di dirlo, un attimo prima dell’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 21 gennaio 2019: sulle note della sigla, con il sottofondo degli applausi del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada 66 a Roma, Tiberio Timperi entrando in scena ha infatti ...

La vita in Diretta - Elisa Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini. Ma arriva Casimiro Lieto : arriva Casimiro Lieto a 'La vita in Diretta'. A quanto si apprende da fonti Rai l'autore lascia, quindi, 'La Prova del Cuoco' per fare il capo-autore de 'La vita in Diretta'. Ma i conduttori Tiberio ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini così davanti alle telecamere : "Vi chiedo scusa - tutti insieme..." : La settimana appena finita per Francesca Fialdini a La vita in diretta è stata una delle più impegnative e complicate. La collega di Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con i malanni di stagione, pur continuando ad andare in onda. Il suo malessere è stato palese nella puntata dello scorso venerdì

Tiberio Timperi fa un’altra battuta sulla laurea a Francesca Fialdini : La vita in diretta, Tiberio Timperi a Francesca Fialdini: “Tu hai preso la laurea, io no” Anche oggi, lunedì 14 gennaio 2019, La vita in diretta si è chiusa con un po’ di ironia da parte dei due padroni di casa, ossia Francesca Fialdini e Tiberio Timperi i quali, forse anche per smorzare un po’ i toni dopo gli argomenti di cronaca trattati nel corso della puntata, come sempre hanno salutato i telespettatori sorridendo. ...

La Vita in Diretta - flop di ascolti. Le voci : al posto di Francesca Fialdini un volto noto del mattino Rai : Non piovono buone notizie per Francesca Fialdini, conduttrice di La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. Lo scorso 9 gennaio, per esempio, la trasmissione di Raiuno ha registrato uno share del 13%, decisamente inferiore rispetto a quella registrata da Geo&Geo e dal competitor di palinsesto Pomeriggi

