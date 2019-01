Draghi | un Paese perde sovranità se il debito è troppo alto

Draghi : “Paese perde sovranità se debito fuori controllo. Italia cresce meno di altri - ma presto per parlare di correzioni” : “Un paese perde sovranità quando il livello del debito è tale che qualunque decisione passa al vaglio del mercato, cioè di attori che non votano ma determinano i processi”. Parola di Mario Draghi, sentito in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari dell’europarlamento. Secondo il presidente della Bce, una tale situazione è “dovuta a decisioni politiche adottate dai governi di questi paesi, e a quel ...