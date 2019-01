Brindisi | uomo spara alla moglie un colpo di fucile e poi si toglie la vita

Blastingnews

: Brindisi, uomo uccide la moglie e si suicida - radioinvisibili : Brindisi, uomo uccide la moglie e si suicida - Librietv : Brindisi, uomo uccide la moglie e si suicida - cespyspanish : RT @RaiTre: È il 19 maggio 2012, davanti alla scuola Falcone-Morvillo di Brindisi, un uomo fa esplodere un ordigno. Una studentessa perde l… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una terribile tragedia familiare è avvenuta oggi, in tarda mattinata, a Carovigno, comune dell'hinterlandno. Secondo quanto riportato dai media locali, undi 75 anni hato undiall'indirizzo di sua, di 57 anni, al culmine di una lite scoppiata tra i due nella loro casa rurale, situata lungo la strada che collega la stessa cittadinana ad Ostuni. Dopo aver compiuto il misfatto l'ha puntato l'arma contro di sé e si è tolto la, premendo il grilletto una volta dopo aver portato la canna delin bocca. La donna, che in un primo momento si credeva deceduta anch'essa, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale "Antonio Perrino" di. Sul posto ci sono i Carabinieri, la Squadra Mobile e il personale del 118.La coppia si era separata Dalle prime indiscrezioni che ci giungono, pare che la coppia si fosse separata da ...