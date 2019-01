Boccia | tempi maturi per un patto con i sindacati sul lavoro

Lavoro - Boccia : tempi maturi per patto con i sindacati : Dl Carige «doveroso» Il numero uno di Viale dell'Astronomia ha poi evidenziato la necessità di un «decreto sblocca-cantieri contro il rallentamento dell'economia ». Sarà necessaria una manovra ...

Consulta Boccia il ricorso Pd sulla manovra ma avverte : "In futuro non comprimere tempi d'esame" : È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull'iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi "sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni - si legge in un comunicato della Consulta - tra poteri dello Stato, sollevato da 37 senatori e avente ad oggetto le modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato ...